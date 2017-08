C’est un secret de polichinelle. Clément Mouamba sera reconduit à la primature et avec lui, tous les incompétents, chantres du chemin d’avenir.

La démission du premier ministre Clément Mouamba, celui-là même qui a enfoncé encore plus le Congo dans les méandres de la crise et sa probable reconduction sont donc un non évènement. Souffrons seulement !