Coup de gueule : Touche pas à mon diocèse

Depuis un certain temps, l’Archidiocèse de Brazzaville est devenu un boulevard, un grand « Carrefour Market ».

Tous les prétextes sont bons pour les autres Evêques et d’autres pasteurs pour y passer quelques moments de shopping.

Certains sont devenus « Archevêques bis » de Brazzaville, ils partent faire des tours dans leurs diocèses et reviennent vite….

On a l’impression d’être en face d’un Archidiocèse sans Archevêque, foulant aux pieds toutes les dispositions juridiques du droit canon.

Non, Brazzaville n’est pas une vache à lait ou certains prélats en manque d’argent profitent de célébrer des baptêmes, des mariages, des anniversaires des enfants des dignitaires et autres.

Une question me vient à l’esprit, est-ce que l’Archevêque de Brazzaville se déplace aussi de façon inopinée pour aller célébrer dans d’autres diocèses? ou encore, le diocèse de Brazzaville regorge de prêtres, pourquoi fait on appelle à ceux des autres diocèses pour patronner ces célébrations?

Cela ne peut pas continuer comme ça, il faut arrêter ces pratiques issues de la culture politique de notre pays. Chers Pasteurs, soyez dignes et respectueux. A l’époque du Cardinal Emile Biayenda, ou encore de Monseigneur Batantu, des évêques des autres diocèses venaient aussi à Brazzaville, mais c’était pour des sessions de travail, non pas pour faire le « matalana ». Au temps de ces deux illustres pasteurs, l’Archidiocèse de Brazzaville était inviolable, nul Evêque ne pouvait s’aventurer pour soit disant célébrer un mariage ou un anniversaire sans une quelconque autorisation.

Monseigneur l’Archevêque, avec tous mes respects, je vous demande de protéger l’Archidiocèse. Ne permettez pas que votre juridiction devienne une juridiction pour tous. Vous avez des vicaires, vous les avez nommés pour qu’ils vous assistent dans votre lourde mission. Où est le vicaire judiciaire pour dénoncer cette débauche?

En ce moment, notre pays traverse une grande crise politique, économique et sociétale qui mériterait mieux l’attention de l’Eglise, garant des valeurs morales. Je ne donne pas de leçons à qui que ce soit, même pas aux Evêques pour qui j’ai beaucoup de respect et de la considération. Cependant mon propos se situe dans un intérêt commun ou, la solidarité, la fraternité et le respect, d’abord dans l’Eglise devraient être un principe de vie avant d’être le véhicule qui devrait conduire toute notre société.

Le seul rempart de vie qui reste au peuple de Dieu, c’est l’Eglise, notre mère! Comme le disait souvent le Pape Jean Paul II pendant ces homélies. Le Cardinal Henri de Lubac (théologien jésuite français) ajouta dans son livre « Méditation sur l’Eglise« , je le cite : « Qu’elle soit louée, cette grande mère, aux genoux de qui nous avons en effet tout appris, et nous continuons chaque jour à tout apprendre! Mère chaste, elle nous infuse et nous conserve une foi toujours intègre, qu’aucune décadence humaine, aucun affaissement spirituel, si profond qu’il soit, jamais n’atteint. »

Mes Seigneurs, armez vous par la force de l’esprit pour affronter la haine, la méchanceté et la discorde. Veuillez m’excusez pour la dureté de mes propos, mais une clarification est utile pour Brazzaville.

YLP (Laïc engagé au service de l’Eglise)