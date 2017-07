Cambriolage à l’agence de voyage et de location du D.G de Talassa devant les piquets de la police

La veille des élections de la honte du 16 juillet 2017, des voleurs se sont infiltrés dans les locaux de l’agence des voyages et de location des voitures du journaliste Ghys Fortuné DOMBE BEMBA emportant des copieurs, des imprimantes, ordinateurs haut de gamme, un coffre-fort, un brasseur bref du matériel d’une valeur estimée à 17 millions de francs CFA soit vingt-cinq mille cent euros (2500).

Ce vol spectaculaire s’est déroulé sans effraction, à 20 mètres des piquets de la police et au carrefour des artères principaux et commerces bien éclairés et hyper fréquentés pour des patrouilles de la force publique.

La Gendarmerie saisie par plusieurs plaintes dont celles du chef d’agence, du chef de quartier et d’un OPJ a immédiatement ouvert une enquête et procédé à diverses interpellations précédées par un constat en l’absence de plusieurs travailleurs et du patron de la société qui est à la maison d’arrêt correctionnelle de Brazzaville depuis sept (7) mois.

Depuis sa cellule, où il souffre de tension nerveuse et oculaire, Ghys Fortuné DOMBE BEMBA contracté par l’intermédiaire de ses avocats, a déclaré que Dieu pardonne ces malfrats et refuse au cas où ces enquêtes aboutissent que ces derniers soient déférés à la maison d’arrêt. De même, le constat étant fait en l’absence de ces avocats et de sa modeste personne moins encore en présence d’un huissier assermenté.

Ghys Fortuné DOMBE BEMBA a poursuivi son propos en déclarant qu’il se désengageait en tout et pour tout.

Jean ITOUA