Sassou Nguesso veut écarter l’UDH-YUKI de Parfait Kolelas des élections législative et locale

Quand Guy Brice Parfait Kolelas a annoncé vouloir participer aux élections législative et locale, certains analystes politiques du samedi soir sont montés au créneau pour dénoncer ce qu’ils appelaient « Trahison » vis-à-vis du peuple Congolais.

Selon ces blancs becs politiques, Guy Brice Parfait Kolelas jouait le jeu du pouvoir en voulant à tout prix participer à ces élections.

A contrario, ceux qui ont étudié le comportement machiavélique de Sassou Nguesso savaient que laisser Sassou Nguesso tout seul sur le terrain en affirmant d’entrée en jeu qu’il fallait boycotter ce rendez-vous électoral, facilitait la tâche de celui qu’on appelle « Monsieur 8 % ».

Aujourd’hui, le PCT et son Président Denis Sassou Nguesso montrent au grand jour toute la haine qu’ils éprouvent envers le Président du parti UDH-YUKI mais aussi envers les populations du département du Pool.

Après avoir infligé une punition collective à toute la population du département du Pool à travers les bombardements massifs simplement parce qu’elle a tourné le dos au bâtisseur infatigable en votant massivement pour le candidat du Yuki, Guy Brice Parfait Kolelas à l’élection présidentielle, Sassou Nguesso veut aller au bout de sa logique mortifère en voulant disqualifier tous les candidats de l’UDH-YUKI aux élections législative et locale.

Selon certaines indiscrétions reçues de Brazzaville, les services de la direction générale des affaires électorales voudraient écarter les dossiers des candidats de l’UDH-YUKI aux élections législative et locale prochaines sous prétexte que ce parti n’a pas reçu jusqu’à présent, le document définitif qui fait de lui un parti politique à part entière.

Il faut signaler que le parti UDH-YUKI dispose d’une attestation qui lui permet d’exister et de participer à la vie « démocratique » en tant que parti politique. C’est sur la base de ce document que le Ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de la Préfecture de Brazzaville, avait délivré il y’a quelques mois à ce parti, l’autorisation qui lui a permis de tenir son 1er congrès.

Tous les observateurs se demandent alors, en quelle qualité le ministère de l’intérieur et la direction générale des affaires électorales recevaient-ils les représentants de l’UDH-YUKI lors des différentes réunions organisées dans le cadre de la préparation des élections ?

Il convient ici de dénoncer ce comportement non républicain des services de la DGAE qui ont traité les dossiers des partis politiques qui disposent de la même attestation que l’UDH-YUKI et même, chose curieuse, ceux des partis politiques qui ont été créés il y’a moins d’un mois et qui ne disposent d’aucun document administratif.

Nous rappelons aux fossoyeurs de la démocratie congolaise, membres de la direction générale des affaires électorales, que l’UDH-YUKI est association politique reconnue officiellement par le ministère intérieur et détient une attestation provisoire qui lui permet de travailler en tant que parti politique et ce, en attendant la délivrance du récépissé définitif qui est en cours, la police administrative ayant déjà entendu les dirigeants de ce parti pour parfaire leur enquête administrative au vue de la délivrance dudit document.

Nous dénonçons cette volonté manifeste du pouvoir de Brazzaville de vouloir mettre le Congo à feu et à sang simplement qu’il n’arrive pas à endiguer les effets pervers de la crise qui cisaillent les congolais.

Ce qui est sûr, c’est que les militants de l’UDH-YUKI ne se laisseront pas berner par cette plaisanterie de mauvais goût que la direction générale des affaires électorales (DGAE) souhaite annoncer le lundi matin.

Affaire à suivre !

Luc MAMPASSI