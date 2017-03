Lettre aux cadres Mbossi

Dans un pays toutes les ethnies se valent. C’est comme entre les enfants dans un foyer. Il ne reste plus que de peu pour que nos frères mbossi se proclament l’ethnie élue pour diriger les Congo et que Denis Sassou Nguesso en est l’autorité élue.

Aussi il aurait le droit de tuer et de réduire au silence tout ceux qui voudraient lui faire entendre un son de cloche différent.

Personne ingrate, tous ceux qui l’ont aidé à revenir au pouvoir par les armes, renversant les institutions démocratiques, il les a tués: d’Avoukou et Adoua qui sont mbossi comme lui, à Yves Motando qui est de la Likouala, pour déboucher, il y a trios semaines par Marcel Ntsourou, un téké.

Force est de constater qu’il a tant tué certes, mais Marcel Ntsourou, c’est l’os qui restera coincé dans sa gorge jusqu’à ce que sa mort s’en suive. Lui qui croyait qu’en tuant le faisant tuer, qu’il trouverait le sommeil avec le problème des Disparus du Beach; en fait ses ennuis ne font que commencer.

Arrêté et amené chez Denis Sassou Nguesso comme un trophée de guerre, le Colonel Marcel Ntsourou a eu le courage de cracher à la figure de votre parent. Celui-ci, à la fois excédé et humilié devant Okemba, Ndenguet, Okoy, Obara, Bouya et Obouandé a dégainé son pistolet et a logé une balle dans le genou de Marcel Ntsourou. Et comme si cela ne suffisait pas, il a complote pour le faire zigouiller en prison. Nous vous en expliquerons bientôt le modus operandi ou mode opératoire.

Il l’aurait certainement tué à bout portant comme il le fit, en 1972, à Ange Bidié Diawara, s’il n’avait pas craint la réaction des Casques Bleux de l’ONU venus sortir le Colonel Marcel Ntsourou vivant, le 16 Décembre 2013, pour le remettre à Ndenguet et à Okemba en ces termes: “nous vous le remettons bien vivant et en bonne santé”.

Pour la petite histoire, le Colonel Marcel Ntsourou et le Lieutenant Ange Bidié Diawara ont vécu dans la même maison au Camp du 15 Août: Deux soldats de générations différentes avec des destins on ne peut similaires.

Le déballage posthume que fait le Colonel Marcel Ntsourou n’est-il pas de nature à faire mourir Denis Sassou Nguesso d’une embolie pulmonaire ou cardiaque ?

Lui qui n’a gagné que 8% à l’élection présidentielle et s’entête à diriger par la force, jetant en prison les leaders de l’opposition de toutes les ethnies confondues, simplement parce qu’elles ne veulent pas reconnaitre sa victoire.

Pour le moment, il tue les populations de Pool, lorsqu’il les aura tuées toutes, à qui s’en prendra t-il ? Aux vilis, qui sont les parents de sa femme ? Ce n’est pas sûr. A qui sera le tour alors ?

Les mbossi pourraient-ils résister à l’assaut des autres ethnies du Congo ? “On ne gagne jamais une guerre contre un people”, a dit Pascal Lissouba. Le jour qu’un président téké, lari, bembé ou même pygmée sera aux commandes et qu’il vous rendait la monnaie, seriez-vous heureux de subir ainsi ses violences ?

Aujourd’hui Denis Sassou Nguesso tue, viole et pille les richesses du pays; il s’attaque aux institutions du pays, vous ne faites qu’observer sans mot dire. Et si l’on s’attaquait à vous ainsi demain, étant donné que vous êtes une petite ethnie du rien du tout, ne serait-ce pas pour vous enrayer de la carte du Congo ?

Si vous croyez que votre parent est mauvais, alors dénoncez-le avec véhémence. Cela ne sera qu’à votre honneur. “Qui ne dit mot consent” comme nous l’enseigne la sagesse populaire. Le peuple congolais attend de vous voir réagir. Trop, c’est trop. Si vous attendez demain, cela risquerait d’être trop tard !

Mwana Congo