Célébration au Congo de la journée internationale de la Femme

Encore un travers au Congo. Une journée mal comprise, dépouillée de son contenu noble. La journée du 8 Mars n’est pas une journée pour « manger, boire et danser ». C’est une journée internationale des droits des Femmes; Voilà la quintessence noble, le contenu noble de cette journée de la Femme, plutôt que de la substituer à une journée des excès de table, et des basses besognes.

Un cahier des charges devrait être élaboré chaque année, avec un organe chargé du suivi-évaluation qui analyserait et apprécierait chaque année les avancées ou non des précédentes doléances.

Au lieu de plancher sur les inégalités, les injustices, les discriminations dont elles sont l’objet, les organisations féminines, souvent instrumentalisées au Congo, et à la solde du pouvoir, ont fait le choix du défilé pour revendiquer la parité à tous les niveaux de la sphère décisionnelle. Pourtant la « nouvelle République » leur garantissait cette parité !

Pourquoi donc « marcher » pour revendiquer ce qui était déjà une promesse électorale du Parti au pouvoir ?

Tout cela s’appelle « diversion ».

Que l’on fasse « fifty-fifty » entre hommes et femmes à tous les niveaux, et dans tous les secteurs d’activités du Pays, ne garantira pas d’avancées significatives si le problème de fond, celui de la Gouvernance et de la probité morale des dirigeants n’est pas définitivement résolu, et ancré dans nos mentalités.

Pour notre part, Il faudra remodeler tout le système, et mettre « l’Homme qu’il faut, à la place qu’il faut », car « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus; mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves ». Marc 2 : 22

Par ce que, même les Etats-Unis, immensément développés, ou les grandes puissances Européennes, n’ont pas systématisé la parité à tous les niveaux de la sphère socio-politique et économique ; La compétence reste et devrait rester le facteur déterminant dans le choix des acteurs chargés d’animer les entités socio-économiques à tous les niveaux.

Diop MAHOUCKOUS