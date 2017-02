Décès du Colonel Ntsourou : Les preuves accablantes relatives à l’affaire dite des Disparus du Beach existent

J’ai suivi avec interêt le débat sur Ziana TV entre messieurs Antoine Page Kihoulou et Jean-Jacques Pambou au sujet de la mort du Colonel Marcel Ntsourou.

Au cours de cette émission, monsieur Jean-Jacques Pambou a parlé du Colonel Marcel Ntsourou, en des termes on ne peut négatifs, au sujet des preuves accablantes, relatives à l’affaire dite des Disparus du Beach.

Je vous informe que je suis un homme de presse congolais (Congo-Brazzaville) et que j’ai préparé avec mon frère et ami Feu Colonel Marcel Ntsourou son interview sur la radio internationale qui l’a diffusée. Je vous surprendrais en vous disant que j’étais même présent lors de cette interview et croyez-moi que ladite station de radio n’a diffusé qu’un bout de ce qui fut discuté, ayant mise de côté la partie relative aux dites preuves auxquelles vous faites allusion.

Le Colonel Marcel Ntsourou, cadre intelligent par dessus tout, n’était certainement pas un intellectuel de pacotille comme monsieur Jean-Jacques Pambou l’aurait certainement remarqué. Il savait qu’il pouvait quitter cette terre d’un moment à un autre, dans des conditions que l’on pouvait imaginer et croyez moi, il avait pris des dispositions pour consigner les preuves qui accablent le pouvoir congolais dans cette affaire dite des Disparus du Beach.

Autant vous dire, en langage clair, que ces preuves existent et en lieu sûr; elles ne sont pas en France, croyez moi, mais bien en Europe et dans un pays de l’Union Européenne duquel je vous écris. En ce moment où je vous écris, et pour respecter la consigne du Colonel Marcel Ntsourou qui les a laissées, ces preuves sont dans le coffre-fort d’un avocat des droits de l’homme.

Le jour que la France ou bien une tout autre juridiction voudrait faire la lumière sur cette affaire des Disparus du Beach, nous en reparlerons.

Donc que les compatriotes soient rassurés, le jour que monsieur Denis Sassou Nguesso sera face à ses juges dans le cadre de l’affaire dite des Disparus du Beach, les preuves accablantes laissées par le Colonel Marcel Ntsourou seront remises à la justice. Pas question de vous divulguer qui en est le détenteur ou gardien. Une chose est certaine, elles existent.

Pour votre gouverne, elles ont été sorties du Congo une semaine avant que le Colonel Marcel Ntsourou soit attaqué par une armée de plus de 1000 hommes, composée essentiellement de supplétifs de tchadiens et de rwandais.

Aussi vous serais-je reconnaissant de bien vouloir porter cette information capitale aux congolais en général et aux parents des Disparus de Beach en particulier. Le Colonel Marcel Ntsourou n’a t-il pas dit que même mort, il continuerait à se battre contre ce régime mafieux et dictatorial ?

Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Benoît Obembo