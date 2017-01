Guerre dans le Pool : Embuscade des miliciens ninjas, près de 20 militaires tués

Un accord a été signé le 28 janvier, à Brazzaville entre le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Evariste Ondongo, et son homologue de la Gestion des risques et l’action sociale, médecin conseils national du Régime Social des Indépendants (RSI), Pascal Perrot. Quand on sait que tous les candidats à l’élection présidentielle en France demandent la dissolution du RSI, on se demande pourquoi les responsables congolais sont ils attirés par l’échec et non par la réussite ?