Jacques Vergès, célèbre et très controversé avocat français aujourd’hui disparu, lequel avait pour clients entre autres un certain Denis Sassou Nguesso, a écrit un livre qui aurait sa place dans les bibliothèques de tous les hommes politiques du monde : La Beauté du crime.

A en croire l’auteur, le crime est une œuvre d’art pour qui sait bien l’apprécier. On arrive au lieu du crime, on est tout d’abord choqué, on s’en émeut. Ensuite l’on s’éloigne, non sans vraiment s’en éloigner puisqu’on y pense toujours. L’on n’en revient pas. S’en suit alors une série de questionnements: Qui pourrait bien être à l’origine d’un tel crime ? Qu’aurait – il fait mériter tel châtiment ?

De ce fil d’ariane l’on se fait une idée de la trame de l’action. Et lorsque la vérité éclate au grand jour, c‘est souvent trop tard, le coup est imparable.

C’est ce que démontre ce qu’il conviendrait d’appeler désormais La Tragédie de l’Honorable André Okombi Salissa, ouvrage à paraitre chez l’Harmattan.

Et l’auteur, Roland Ngambou, de commenter : les griots koukouyas, dont les chants mélodieux sont riches en euphémismes, ne seront certainement pas avares de litotes pour décrire ce qui arrive au Député de Lékana: « Ntali Tsui Ntali,» entendez : Le serpent mord un autre serpent ; qui l’aurait cru ? Pour s’être porté candidat à l’élection présidentielle face à son ancien chef, A. Okombi Salissa a commis l’irréparable, un acte de parjure perçu comme lèse-majesté.

Il y a bien longtemps que Denis Sassou Nguesso a commencé à chercher des poux sur la tête chauve de l’honorable lékanéen.

L’accusant d’abord d’avoir reniflé le nectar présidentiel d’Omar Bongo Ondimba, Denis Sassou Nguesso se rendit compte très vite que l’argument de sa fille Edith, ne tenait pas bon. Alors il inventa les détournements de deniers publics et demanda au président de l’Assemblée nationale, Justin Koumba, d’inviter le député de Lékana à venir se justifier devant le parlement réunis.

Le voyant se défendre avec brio, le Président du Parlement alla instruire à Denis Sassou Nguesso, sans témoin: « en continuant d’exposer ce jeune homme au public monsieur le President, vous contribuez à son avenir politique, tellement qu’il s’en défend trop bien, au point de convaincre même les parlementaires les plus indécis qu’il est l’objet d’un harcèlement du pouvoir qui cherche à tout prix à l’abattre »

« Il est des statuettes qui effraient leurs propres sculpteurs », chantent les griots koukouya à son endroit. André Okombi Salissa ferait-il peur à son mentor politique Denis Sassou Nguesso ? Celui-ci ignore t-il que la politique est différente des films du Shaolin, où il est difficile de voir l’élève battre son maitre ? La dernière élection présidentielle au cours de laquelle le minable dictateur n’a eu que 8% de voix ne le confirme t-il à suffisance ?

Tel une prostituée, lorsque Denis Sassou Nguesso se fait de nouvelles amitiés, il oublie les anciennes. Le souverain se souvient-il encore comment, l’encensait hier, son fougueux « Tout Bouge » tel Caesar dans la Rome antique: Ave Cæsar, morituri te salutant « Salut César, ceux qui s’attendent à mourir te saluent. »

Ô comble du malheur ! En voulant tuer André Okombi Salissa, Denis Sassou Nguesso fait de lui un héros de la cause démocratique au Congo Brazzaville – un autre Marien Ngouabi en perspective. Comme si les causes qui ont jadis attenté à la vie de l’immortel Président seraient celles qui veulent aujourd’hui broyer André Okombi Salissa.

André Okombi Salissa est le 58ème lékanéen à être emprisonné à la maison d’arrêt de Brazzaville, témoignant ainsi de la haine congénitale de Denis Sassou Nguesso pour le peuple téké en général et les ressortissants de Lékana en particulier. N’est-ce pas drôle, pour le fils de Feu maman, Mouebara, une téké originaire de Gamboma ?

Nait-on téké comme une bété de somme ? La goutte de sang du député de Lékana changerait – elle la gangrène socio-politico-économique, la crise des mœurs et les antivaleurs que connait le Congo Brazzaville? Ou risquerait- elle d’être la goutte de trop?

Ainsi sonne le glas, si ce n’est le début de la fin !

« Tout homme va mourir un jour, a dit Franklin Boukaka, mais toutes les morts n’ont pas la même signification »

Roland Ngambou