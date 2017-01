La vision prophétique sur la situation actuelle du CONGO : Que nous réserve 2017 ?

Je commencerai mon propos en souhaitant tous mes vœux les meilleurs au peuple Congolais et que l’Eternel des armées nous comble de sa grâce pour cette année 2017, merci à lui pour ce souffle de vie gratuit qu’il nous accorde. La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend provient de la parole de Dieu. Le souhait de Dieu est que le méchant se repente afin qu’il parvienne à la vérité du salut.

La patiente est une vertu que chacun doit développer en cette année nouvelle, car c’est le fruit de l’Esprit de Dieu, celui qui manque la patience n’a pas L’esprit de Dieu en lui dit la bible GALATES Chap. 5 verset 22. C’est ainsi qu’au soir du 31 décembre 2016, pendant que je priai pour la nation, voici la parole de l’Eternel des armées qui s’adressa à moi pour ce pouvoir qui a pris en otage le peuple du CONGO :

Dieu a compté les jours du pouvoir de Sassou NGUESSO son clan, ses amis et ses complices et il a décidé sa fin.

Que faut-il retenir des mots comme compté les jours et décidé sa fin !

Dieu est le maitre des temps et des circonstances, il ne fait pas les choses à notre manière tout comme il n’est pas là où on l’attend. Maitre des temps c-à-d, c’est lui qui dira quand et où car c’est lui qui suscite en nous le bon vouloir et le faire et il fait chaque chose au temps convenable voulu et marqué par lui. Ainsi il est le maitre des circonstances c-à-d tous les événements sont sous son contrôle (les militaires ont adressé récemment l’ultimatum au pouvoir mais ils n’ont pas agi, pourquoi ? il leur manque l’ainsi dit l’Eternel des armées). Lorsqu’il a dit à Israël qu’il ferait 400 ans c’est à 440 ans qu’Israël a vu la gloire de Dieu. Les 50 ans qu’annonçait l’Abbé Fulbert Youlou sont déjà passés, là en ce moment-ci le compte à rebours a déjà commencé pour que la génération des vrais nouveaux bâtisseurs assure la relève et comme parrain le révérend Pasteur NTUMI, je dis et je confirme, c’est le seul acteur principal.

Comme je l’avais annoncé : Croyez-moi ou pas NTUMI est une arme et le Jean BAPTISTE pour la vrai troisième génération d’acteurs politiques en gestation.

Voici 2017, j’aimerai vous rappelez les 40 ans en arrière : en 1977 après la mort de Marien NGOUABI, 20 ans après le départ du Professeur PASCAL LISSOUBA, voici encore 20 ans deviner à qui le tour ? Mais le sort réservé au détracteur c’est Dieu qui le connait.

Moi je dirai que le mois de Mars 2017 risquerai de faire tomber le grand BAOBA comme Marien NGOUABI, tout comme Juillet-Aout, le BAOBA pourrait fuir le pays Comme le professeur Pascal LISSOUBA (wait and see). Mais je vous garantis que de Mars à Août 2016 ça sera compliqué.

Un prophète au Congo qui autrefois sous Lissouba déclarait que Sassou allait perdre la guerre avait annoncé après les résultats truqués des élections de 2016 que le Congo connaitra cinq ans de paix de full job pour les jeunes, (c’est le contraire qui a été prophétisé), licenciement etc……… Ce n’est plus le temps des vieux prophètes, l’église du Congo dans toute sa diversité est corrompue, félicitation au pasteur pour l’intercession et aux Evêques de KINSHASA de s’imposer pour avoir sauvé de justesse la RDC.

Nous sommes dans la deuxième année de sa fameuse constitution et ça sera pire a avoué le BAOBAB qui demande la rigueur et la vérité. Où était-il pendant les derniers 14 ans de règne en semblant de démocratie pendant qu’on pillait le pays par les mêmes ministres qui sont toujours avec lui.

Lorsqu’il a déclaré que 2017 sera plus rude que 2016 ça voulait dire ça sera plus dure pour lui, ses amis et son clan (ce que tu confesses c’est ce qui arrivera dit la bible). Les signes ne trompent pas, les deux Eléphants en couple que nous avons vu récemment dans le pool de Madzia à Kinkala et qui continuent leur parcours, ne sont pas mystiques mais plutôt qu’elles sont venus annoncer un présage qui voudrait tout simplement dire que le temps est venu aux enfants du pool de retrouver la paix définitive et que ce qu’ils vivent maintenant sera le dernier ainsi que du pool viendra la force et la puissance pour déraciner le BAOBAB ( Si NTUMI avait fléchi les genoux devant Bal, aujourd’hui le BAOBAB règnerait tranquillement, sa résistance continue à susciter quelque chose et c’est le seul obstacle qui empêche le BAOBAB à bien diriger et ainsi placer son héritier pour les cinq ans suivants). Ce que la ministre Rosalie MATONDO avait déclaré sur télé Congo c’est bien cela, elle était inspirée sans le savoir, ceci pour dire que l’éléphant à changer de côté. Ainsi elle vient confirmer ma prophétie qui disait que :

Car je vous garantis que le vent que j’ai vu en provenance du sud va venir libérer le Congo tout entier……

D’après les faits historiques l’éléphant avait apparu la dernière fois dans le Pool en 1946, vous vous imaginez 70 ans après …… ! 2017 l’année de bonne chose, je confirme encore la prophétie :

Le grand esprit qui animait MATSOUA est sur NTUMI, car sa mission est de préparer le chemin de celui qui portera la veste que YOULOU Fulbert avait dès le commencement la septième personnalité au service de l’Etat.

Je dirai les signes ne trompent pas, l’éléphant a apparu sous YOULOU et maintenant cet esprit reviens sous une autre forme pour nous annoncer l’arrivée du septième président qui est déjà prêt. L’espoir du Congo c’est le Pool et ça Sassou le sait, voilà pourquoi à l’image de pharaon qui à la naissance de Moise le libérateur avait ordonné la mort des nouveaux nés afin que ce libérateur ne viennent pas. C’est le même cas qu’à subit le Messie Christ Jésus avec le roi Hérode. Le Pool vit cela car ce Pool abrite le libérateur. Aujourd’hui l’histoire nous a démontré que le BAOBAB a mis presque momentanément tous les candidats de l’opposition à l’élection présidentielle dernière les barreaux et hors d’état de nuire, ceci pour dire, qu’il y’a un grand élu derrière eux (à vous de comprendre le décryptage de ce message), derrière cet élu, mettant la foi en Dieu et il agira, car l’élu sans Dieu est zéro.

L’arrestation de MOKOKO, d’OKOMBI et d’autres, bien qu’ils soient des acteurs, Dieu veut nous faire comprendre qu’ils ne sont pas les acteurs principaux, mais il y’a un que vous connaissez et que vous allez découvrir bientôt et c’est lui qui va terminer ces séries d’événements.

Plus loin dans ma longue méditation sur les perspectives de 2017 pendant la nuit du 31 Décembre 2016, voici la révélation qui s’adressa à moi pour la nation:

Colossiens 2 : 13-15

Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l’incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l’acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l’a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d’elles par la croix.

Décryptage biblique de 2011 à 2017 :

2011 : Il nous a rendu à la vie : un plan machiavélique s’apprêtait à sombrer le CONGO dans un bain de sang terrible (5000 âmes à sacrifier), mais sous le regard de Dieu, l’esprit de mort qui planait sur le Congo entier a fait des retours au fief du pouvoir en 2012 le 04 Mars.

2012 : Il nous a pardonné toutes nos fautes : le Congo est en deuil national (4 Mars) le peuple est corrompu avec l’affaire des 3.000.000 FCFA et 25.000.000 de FCFA par mort jamais honoré et jusqu’alors les maisons des citoyens ne sont pas reconstruites dans la zone sinistrée. Le colonel Marcel TSOUROU était prêt à en découdre avec le pouvoir, la main de Dieu a fait de telle sorte que nous n’arrivons pas à la nuit tombée, car c’est le moment où les démons ont plus d’énergie et se serait la suite ou le bis des événements douloureux de 1997.

2013 : il a effacé l’acte rédigé qui nous condamnait : réclamation du dossier sur la suite des 5000 âmes à sacrifier, Dieu a effacé tous les actes qui condamnaient le peuple à la misère totale, à l’esclavage sexuelle dédié aux sectes occultes des ténèbres, une montée en puissance à l’initiation de beaucoup de jeunes congolais à la sorcellerie noire dans les différentes sectes pernicieuses : résultats en 2014.

2014 : il a annulé certaines prescriptions machiavéliques: une autre guerre civile était en préparation, créer une fausse guerre civile pour justifier le changement de la constitution. Comme le grand Dieu ne dort pas, l’homme destiné à jouer le rôle du bourreau Willy MAZAS meurt, et son médiateur le député du PCT dans la même commission sécurité et défense Emmanuel BETESSIBA meurt une semaine après par…… ? Et son fils témoin des transactions du père meurt lui aussi le lendemain (à vous de deviner le secret d’état… ?) le fils n’est pas membre du PCT mais les deux sont enterrés côte à côte pour ne pas qu’un jour qu’on cherche à faire l’autopsie. A faire à suivre…. Le Ninjas KARADINE récupère le mouvement, prêt à rentrer en action, la confusion règne, diversion et vérité, pris de panique certains ex ninjas devenus responsables de famille organisent une rencontre et une conférence de presse en décembre 2014 à SONY LABOUTANSI pour dénoncer l’utilisation et l’instrumentalisation des enfants du Pool. Le projet est avorté, vous connaissez le slogan : travaillons d’abord et la suite création et naissance des 12 apôtres……..

2015 : il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités : Le vent qui a enveloppé Brazzaville le dernier jour des jeux africains était venu dépouiller tous les autels maléfiques qui envoutaient la nation et c’est à partir de ce moment-là que le BAOBAB a perdu le contrôle sur la population. Résultat : confusion au PCT, ceux qui ont eu la révélation comme le professeur philosophe Zacharie BOWAO quitte le navire et bien d’autres, la confusion au sein des autres partis politiques comme le MCDDI après le consensus de Sibiti qui signait l’acte ou le traité de décès de tout ce que nous vivons aujourd’hui dans le pool et ailleurs. Je me rappelle d’un homme de Dieu à Pointe-Noire qui avait participé au consensus de Sibiti (consensus pour signer la mort des enfants du Pool) s’adressant au BAOBAB avait dit que si nous ne changeons pas cette constitution, elle entrainera la guerre. C’est ce que Dieu nous a dit (nous voyons le contraire). Encore une fois de plus, ce sont des vieux prophètes qui n’ont plus Dieu avec eux. Voici arrivé le temps de la nouvelle élite. Que nous avons reçu mandat d’encadrer.

La suite : le peuple n’est plus aveuglé, révolution en octobre contre le référendum, ceux qui ont bouffé les 3.000.000 étaient déjà envouté, il ne fallait rien n’attendre d’eux.

2016 : il les a livré ou donné publiquement en spectacle : Pas assez de commentaire, le plus connu c’est l’affaire du rendez-vous TRUMP/ NGUESSO, la justice américaine qui avait malmené l’épouse du BAOBAB, sans oublié la fuite du fils héritier au trône et son ministre des finances, sans oublié les scénarios et montage du procureur OKO NGAKALA pour les dossiers de détention illégale d’armes de guerre ….. Avec ses sbires sans éthiques qui ont tous sous leur conscience la mort du cadet d’André OKOMBI SALISSA et bien d’autres innocents.

Pour conclure, les deux mois de 2016 où il devrait rassembler, apaiser et respecter sont passés, maintenant soyez prêts, 2017 sera riche et mouvementé, il arrive le salut, le repos ainsi reprenons les commandes.

NB : La vidéo du Capitaine PANDI NGOUARI sur l’opération MOUEBARA prouve le niveau des sacrifices humains

Pasteur EV. NZINGS