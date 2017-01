Le Mardi 10 Janvier 2017, le Peuple Congolais a été stupéfait d’apprendre l’arrestation illégale et politique du député André OKOMBI SALISSA, ancien candidat à l’élection présidentielle et ancien haut cadre du PCT, faisant parti des rares personnes ayant eu un rôle décisif dans le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997.

L’information s’est d’abord propagée sur les réseaux sociaux très tôt le matin, avant d’être confirmée par les officines de la Mpilacratie dans la soirée par un communiqué de la police « non signée », révélant l’illégalité et la violence perpétrée lors de cette interpellation.

Les Congolais doivent savoir que nous sommes passés à deux doigts d’apprendre la mort d’André OKOMBI SALISSA entre le 11 et le 12 Janvier 2017 à la DGST. En effet, plusieurs sources crédibles confirment qu’après les échanges tendus qu’OKOMBI SALISSA a eu avec le minable Jean François NDENGUET à la DGST, André OKOMBI SALISSA a été sérieusement torturé à la DGST, par les extrémistes de la Mpilacratie, aidés par les mercenaires Israéliens et Rwandais.

André OKOMBI SALISSA était bel et bien entré dans le coma dans la nuit du 11 au 12 Janvier 2017, et a été réanimé par des médecins appelés d’urgence à la DGST. Le tyran d’Oyo, Denis Sassou Nguesso ne souhaitant pas se rendre au sommet France – Afrique avec le cadavre d’un leader politique entre les mains, sans occulter les risques d’insurrection armée qu’un tel événement auraient pu déclencher.

Dans le péril de la mort se tisse la légende d’André OKOMBI SALISSA, lui l’ancien haut dignitaire du régime qui bascula à l’Opposition pour dire NON aux dérives monarchiques, claniques et liberticides du pouvoir. Pendant que plusieurs Congolais doutaient de sa sincérité, il a tenu ferme dans ses convictions et ses principes rejetant catégoriquement le holdup électoral de Mars 2016.

Il a tenu ferme dans ses convictions jusqu’à voir ses proches emprisonnés, torturés ; il a tenu ferme dans ses convictions jusqu’à vivre l’assassinat de son frère cadet à la DGST ; il a tenu ferme dans ses convictions jusqu’à subir lui – même arrestation brutale et torture sanglante à la DGST.

Nous avons été particulièrement révoltés de voir cette photo prise à la DGST par les sbires du régime, où l’on voit André OKOMBI SALISSA menotté avec une chemise tâchée de sang au niveau du ventre et de l’aisselle gauche. Photo confirmant les tortures violentes qu’il a subi à la DGST.

Nous condamnons les arrestations illégales et tortures de tous les prisonniers politiques qui doivent tous être libérés. Nous reconnaissons aussi qu’André OKOMBI SALISSA a particulièrement subi par le péril de la mort, les conséquences de la lutte contre ce régime diabolique sur sa propre famille biologique endeuillée et sur son propre corps.

Il y a 3 jours en arrière, nous aurions pu parler de lui au passé comme un martyr de la démocratie au Congo.

La vie est ainsi faite lorsqu’on a collaboré avec un démon comme Denis Sassou Nguesso. Entre 1992 et 1997, combien de dignitaires de ce régime qui font le fanfaron aujourd’hui étaient sur le terrain pour défendre leur parti agonisant à l’époque ? En dehors d’OKOMBI SALISSA, lequel des dignitaires de ce régime agonisant organisaient des meetings à Diata pendant que le Président Pascal LISSOUBA était au pouvoir ? Nous ne parlerons pas de la « sale guerre » sanglante de 1997 qui n’aurait jamais dû avoir lieu, et à laquelle 90 % de la classe politique actuelle a participé directement ou indirectement ; et du rôle qu’André OKOMBI SALISSA y a joué.

Le cheminement personnel et politique d’André OKOMBI SALISSA est lié au mystère de la « rédemption » dans la vie. La rédemption ou le mystère divin par lequel tout homme a la capacité de changer d’orientation de vie.

Tout homme sauf les personnes ayant des âmes maudites et envoûtées comme Denis Sassou Nguesso, qui nous a fait un semblant de changement en 1992 avec son « j’assume », mais qui, par la suite, a démontré qu’il n’a jamais changé depuis Mars 1977 et la cohorte de cadavres humains qui jalonnent sa vie personnelle.

Denis Sassou Nguesso doit savoir que TOUS les dictateurs sanguinaires de l’histoire de l’humanité ont fini tragiquement leurs misérables vies, et lui Sassou Nguesso, n’échappera pas à cette vérité historique et divine. DIEU seul sait si cette année 2017, correspondant au « 40ème anniversaire » des assassinats simultanés de Marien Ngouabi, Alphonse Massamba – Débat et Emile Biayenda, ne sera pas celle de la fin tragique de Denis Sassou Nguesso.

Dans le péril de la mort, trahi par certains des siens, trahi par certains politiciens d’opposition, comme celui dont le parti politique a appelé à la tenue d’un procès judiciaire d’André OKOMBI SALISSA, la légende d’OKOMBI SALISSA se tisse sur le fil du rasoir et la jouvence de la rédemption, DIEU seul sait quelle en sera l’issue ; mais ses partisans garderont toujours la foi sur son sort personnel et l’évolution vertueuse de ce Pays.

Front des Jeunes Nationalistes – FJN