Le temps de l’Union et de l’Action au nom du Peuple

Véritablement, il n'y a plus de justice au Congo. Examinant l'appel fait par les avocats de l'accusé Mademana Martin Serge, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Brazzaville a pris une décision mettant en liberté provisoire l'accusé. Il se passe que le directeur de la maison d'arrêt de Brazzaville, simple régisseur du centre de dépôt des détenus, refuse de libérer le détenu ¤¤¤¤¤ Le Président du PSVR de la localité de Goma Tsé Tsé a été arrêté depuis hier soir et gardé au PSP du plateau 15 ans, accusé injustement de complicité avec pasteur Ntumi ¤¤¤¤¤ 300 millions de FCFA pour la session extraordinaire à l'assemblée nationale qui devrait permettre la levée de l'immunité de André Okombi Salissa. Une surfacturation qui permettra au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre et à son dircab Maboundou ainsi qu'à Pierre Mabiala et Okombi Tsalissan de se retrouver. Quand la souffrance des uns fait le bonheur des autres.