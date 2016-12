Détails sur l’assassinat de Monsieur Roland Gambou, frère d’André Okombi Salissa

Nous souhaitons porter à la connaissance du Public, les circonstances de l’assassinat du frère cadet de Monsieur André Okombi Salissa. Roland Gambou qui a été tué hier dans les geôles du régime de Mpila.

Roland Gambou a été arrêté en bonne santé depuis plus de quatre mois dans le cadre de la fausse affaire des armes d’Okombi, il est tombé malade en prison (les geôles de la DGST) à cause des multiples tortures subies, ils l’ont gardé pendant des mois sans traitement.

Dans la prison quand la maladie prenait de l’ampleur, pour éviter d’avoir un cadavre entre les mains, ils l’ont emmené à l’hôpital militaire. Sur place, le Médecin après examens avait décidé de le garder en observation à l’hôpital, mais les responsables de la DGST sous l’instigation d’Oko Ngakala ont refusé et le ramenaient en prison tout malade.

Suite a cette accumulation de tortures et de traitements inhumains, Roland Gambou rentre dans un État Comateux, et ses tortionnaires le transfert au CHU avec toute une équipe de policiers qui empêchaient même parfois aux membres de sa famille, la famille OKOMBI, de lui rendre visite, un véritable psychodrame familial et mortifère.

Sur le fond de cette fausse affaire d’armes, feu Roland Gambou était en séjour à Pointe-Noire ou il a été arrêté, ils ont fouillé chez lui sans trouver ces armes tant recherchées, et c’est trois mois après son arrestation qu’ils fabriquent cette affaire des armes retrouvées au domicile de Mme OKOMBI SALISSA née NGOMA Gisèle pendant que lui est en prison et les propriétaires de la maison (le couple OKOMBI) hors de Brazzaville.

Les tortionnaires de Mpila rendent Roland Gambou responsable de la gestion de ces armes placées par les gens de Mpila eux – mêmes, alors qu’il ne vit pas là où ils supposent avoir trouvé des armes.

Ils voulaient des aveux par force de sa part sous des tortures multiples, pour qu’il accepte de porter le chapeau, chose que le martyr Roland Gambou a refusé de faire jusqu’à la dernière minute et à son dernier souffle.