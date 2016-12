Exclusivité : Guy Mbouala confirme que Denis Christel Sassou Nguesso a piqué 100 millions de FCFA à la SNPC pour financer son association l’Amicale Internationale [Audio]

Dans cette bande audio tout aussi exclusive qu’explosive on entend Guy Serge Mbouala livrer les secrets et les contours de sa relation avec la famille et le pouvoir Sassou. Surtout l’implication directe de Denis Christel Sassou dans le débauchage de certains membres de l’Amicale Internationale. L’argent des pauvres citoyens a circulé, Kiki a pillé la SNPC pour s’enrichir et espérer succéder à son père.

