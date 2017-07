Le Bureau Politique de l’UDH-YUKI met en garde la CENI contre toute manipulation des résultats

Depuis plusieurs années, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) dirigée par Monsieur Henri Bouka a pris la triste habitude de manipuler les résultats électoraux. Ce fut le cas lors de la dernière élection présidentielle.

Lors du dernier entretien entre le Premier Ministre Clément Mouamba et les représentants du système des Nations Unis, ce dernier avait pris l’engagement de faire des élections législatives et locales un scrutin exemplaire et avait affirmé que ce scrutin ne devrait pas être entaché de fraudes. Aujourd’hui, la réalité rattrape Monsieur Clément Mouamba.

Néanmoins, malgré les cas de fraude avérée, les candidats du parti au pouvoir et des ses alliés se sont retrouvés en très grande difficulté.

A Brazzaville par exemple, les candidats de la funeste majorité présidentielle ont été laminés dans les arrondissements Sud de la ville.

Ce n’est un secret pour personne ! Tous les congolais savent qu’à chaque fois que le pouvoir est en difficulté, il fait recours à des méthodes peu glorieuses pour tourner le scrutin en sa faveur. Cela a toujours marché mais cette fois, la pilule aura bien du mal à passer.

Les responsables et les militants de l’opposition sont bien décidés à barrer la route aux tricheurs s’ils essaient de rééditer les exploits du passé. Affaire à suivre !

Ci-dessous le communiqué du Bureau Politique de l’UDH-YUKI :