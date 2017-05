Inquiétude des proches de Jean-Gustave Ntondo

Urgent : Fermeture de l'ONG IPHD (Initiative Partnership for Human Development) qui pendant plusieurs années a géré le programme des cantines scolaires de nombreux écoles. Comme le gouvernement n'est plus en mesure de verser de l'argent pour nourrir les enfants, l’ONG a décidé de mettre tout le personnel à la porte et la clef sous le paillasson. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM, agence de l'ONU) est dans la même situation. Il a déjà fermé son antenne d'Owando.