Le Directeur Général de Talassa entame une grève de la faim

Suite à son arrestation arbitraire, suivie de tortures à la DGST et le vol de son sac que contenait des objets de valeur et six (6) millions de FCFA, le D.G du journal Talassa à qui on reproche d’être en complicité avec le pasteur Ntumi, Okombi Salissa et Guy Brice Parfait Kolelas et surtout d’avoir diffusé le message du pasteur Ntumi, vient d’entamer une grève de la faim.

Informer les lecteurs est-il un péché ? Qui ne sait pas que plusieurs personnes sont torturées, enlevées et assassinées au quotidien au Congo ? Qui ne sait pas que Ndengué, Mounkala Tchoumou et autres refusent de partir à la retraite sous prétexte qu’ils gèrent l’affaire du Pool ? Peut-on condamner les gens qui pensent que la confusion au Pool est entretenue par les proches du président, un complot de Ndengué, Jean Dominique Okemba ?

Vraiment le Congo est une république bananière.

Affaire à suivre !

Yombo Lefort