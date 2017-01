Les pitreries d’Herman Cohen sur RFI

Nous avons été révoltés d’entendre les élucubrations et autres pitreries d’Herman Cohen sur RFI ce 05/01/2017, faisant l’apologie des tyrans Africains en général et de Denis Sassou Nguesso en particulier.

Nous tenons à informer l’opinion nationale et internationale que l’intervention d’Herman Cohen sur RFI n’est pas le fruit du hasard. Il s’agit en effet d’une tentative inutile de sauver l’honneur bafoué de Sassou Nguesso humilié aux USA comme un vagabond, comme une peste humaine.

Herman Cohen fut il y a 8 ans conseiller de l’ancien Président Georges Bush Junior, et il fait actuellement parti des lobbyistes travaillant pour le compte des dictateurs du monde. Herman Cohen est parmi le petit groupe de lobbyistes Américains ayant reçu de Sassou 5 millions de Dollars US pour arranger le fameux RDV manqué avec Donald TRUMP, des fonds volés au Trésor Public qui auraient dus servir à l’amélioration des conditions de vie très difficiles des Congolais.

Il n’est donc pas surprenant qu’Herman Cohen regrette que Trump n’est pas reçu Sassou ne serait – ce que pour 15 minutes. Il n’est pas aussi étonnant qu’il soit développé dans cet entretien à RFI une série de propos faisant l’apologie des hommes forts, ou plutôt des dictateurs Africains qui tuent chaque jour leur propre Peuple.

Après l’échec mondial de leur tentative de lobby pour décrocher le RDV Trump – Sassou, Herman Cohen doit plutôt rembourser au Peuple Congolais les dollars de sang qu’il a reçu du clan Sassou et se taire sur les questions Congolaises qu’il n’est pas habiliter à développer.

Aussi, ce Cohen ne fait pas partie de l’entourage de Donald TRUMP et n’a pas vocation à contredire sa porte-parole qui a réalisé sa déclaration en concertation avec son patron TRUMP qui a annulé ce RDV honteux avec un génocidaire Africain ; le parrain des dirigeants primitifs d’Afrique Centrale ne pouvant avoir l’honneur d’être reçu comme premier Chef d’Etat Africain.

L’Afrique des générations futures qui se construit déjà dans les Pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Australe n’a pas besoin des hommes forts, qui sont plutôt des Tyrans sanguinaires et génocidaires en latence, l’Afrique n’a pas aussi besoin de « mercenaires blancs » comme Herman Cohen qui viennent s’enrichir en Afrique, pactisant avec les Tyrans Africains dans des baignoires de sang des Peuples Noirs.

L’Afrique des lumières pour laquelle nous luttons au Congo est une Afrique bâtit sur la force des Lois, du Droit et de la Vertu. Une Afrique qui place les Institutions collectives au-dessus des individus mortels. Une Afrique qui prohibe la prédation des Hommes, au profit des Droits et Libertés fondamentaux à accorder aux Africains en général et aux Congolais en particulier.

Pour terminer, nous voulons dire à Herman Cohen et à tous les lugubres lobbyistes travaillant pour Kiki, Kaka, Coco et le clan Sassou, que Denis Sassou Nguesso a atteint son Game over, il est fini, il a fait son temps après les 40 ans de ténèbres, de sang, de larmes et de sueurs qu’il a fait subir au Peuple Congolais.

Ne tenant plus que par la répression des armes braquées contre son propre Peuple, ses jours de pouvoir sont comptés. Il ne se relèvera pas de l’humiliation mondiale et scandaleuse qu’il a vécue aux USA, humiliation comme un signe des temps sur sa chute à venir, une chute qui sera brutale, soudaine et fatale pour lui et son clan familial.

Les Révoltés de la République