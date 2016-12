Ôter la malédiction du Congo et de l’Afrique centrale

Nous venons de connaitre ces derniers jours deux évènements politiques majeurs en Afrique qui tordent les coups de tous ceux qui ont voulu assimiler l’archaïsme et l’obscurantisme des autorités Congolaises, comme des qualités Africaines. Ces deux évènements rendent obsolètes les esprits de ceux qui ont cru que les abominations de Monsieur Denis Sassou Nguesso, consistant à s’accrocher coûte que coûte au pouvoir au prix du sang des Congolais, était une vertu Africaine.

Nous disons NON à cette apologie des ténèbres, des antivaleurs et de l’égoïsme absolu au sommet de l’Etat.

Ces derniers jours, d’une part, le Président Eduardo Dos Santos a officiellement annoncé qu’il ne briguera pas un nouveau mandat en 2017 après plusieurs décennies de pouvoir, et d’autre part, le Président Yayha Jammeh a reconnu sa défaite à l’élection présidentielle face à l’opposant Adama Barrow, après 22 ans de pouvoir autoritaire.

Nous ne pouvons que nous réjouir devant ces évènements de grande ampleur qui attestent que l’Afrique est multi dimensionnelle, avec d’une part les pays Africains en « avant-garde » de la modernité socio politique et anthropologique, comme les Pays d’Afrique de l’Ouest ; et d’autre part, les pays Africains socialement, politiquement et anthropologiquement « arriérés », comme le Congo Brazzaville et les pays d’Afrique centrale.

Le qualificatif « d’arriérés » ne correspond évidemment pas au Peuple Congolais et aux Peuples d’Afrique centrale, qui sont très portés vers le progrès social, la liberté et la démocratie ; mais ce qualificatif « d’arriérés » correspond aux dirigeants Congolais et d’Afrique centrale qui exercent un totalitarisme violent sur les Peuples pour pérenniser le pouvoir pour des intérêts personnels, familiaux et claniques.

Nous répondons à ceux qui disent (avec Sassou lui-même) que le Congo a connu une alternance pacifique en 1992 grâce à Sassou, cette justification est historiquement fausse car c’est par la contrainte populaire et internationale que Sassou quitta le pouvoir en 1992. Mais surtout, le fait que Sassou soit revenu au pouvoir par une guerre atroce en 1997 (5 ans seulement après), anéantit la prouesse de 1992 et atteste que Monsieur Sassou n’a jamais été un démocrate patriote, mais plutôt un autocrate militariste ayant une obsession démoniaque et sanglante pour le pouvoir.

Par parallélisme à ceux qui défendent cette thèse aberrante de la fausse prouesse de 1992, nous présentons le Président Mathieu Kerekou du Bénin, un vrai grand esprit, qui fut en dictateur militariste comme Monsieur Sassou, avant de perdre démocratiquement le pouvoir en 1992 aussi, et de revenir au pouvoir 5 ans plus tard en gagnant démocratiquement l’élection présidentielle.

L’élément historique qui différentie le grand esprit Mathieu Kerekou et le charlatan sanguinaire Denis Sassou Nguesso, est le fait que le Président Mathieu Kerekou refusa de modifier la Constitution du Bénin pour briguer un 3ème mandat successif. Le Président Kerekou quitta le pouvoir avec honneur et 2 présidents lui succédèrent à la tête de l’Etat Béninois.

Voilà la différence entre un pays dirigé par un grand esprit lumineux et un autre dirigé par un féticheur sanguinaire.

Monsieur Denis Sassou Nguesso est l’incarnation de la malédiction qui pèse sur notre pays, un pays aux potentialités naturelles immenses, mais dont la population vit une misère chronique, à cause de Sassou, sa famille et son clan qui ont monopolisé les richesses du Congo.

Un pays dont les citoyens sont historiquement intelligents et entreprenant, mais qui ont été « abrutis et clochardisés » par le régime de Sassou jusqu’à ce que les Ouest Africains et les étrangers sont venus monopoliser le système commercial et économique Congolais. Si ces Ouest Africains et étrangers veulent affamer ou empoisonner les Congolais, ils ont la capacité matérielle de le faire puisqu’ils contrôlent tous les réseaux commerciaux et économiques du Congo, avec la complicité du régime de Monsieur Denis Sassou Nguesso.

Ces gens qui s’enorgueillissent du titre « d’autorités » ont vendu le pays aux étrangers par manque de patriotisme politique et économique, pouvait – il en être autrement puisque ces gens pensent être dans un « royaume » où ils n’ont aucun compte à rendre au Peuple Congolais, et pensent avoir rien à craindre du Peuple qu’ils terrorisent.

Comble des malheurs des Peuples, cette malédiction de dirigeants « arriérés » et « primitifs » touche toute l’Afrique centrale, plongeant tous ces pays naturellement riches dans les abysses des ténèbres et de l’archaïsme social, politique et même anthropologique.

Nous voulons dire aux Congolais de garder espoir, la malédiction prendra fin lorsqu’on ne s’y attendra pas. 40 ans après l’année des sacrifices de 1977 et 20 ans après l’année de la guerre de 1997, l’année 2017 pourrait bien être l’année de la délivrance du Peuple opprimé, méprisé et martyrisé depuis plusieurs années.

La malédiction des dirigeants ténébreux prendra fin lorsqu’on ne s’y attendra pas.

Pour le Congo, le Peule et la Patrie d’abord !

Front des Jeunes Nationalistes – FJN