Dialogue sur le Pool : Réponse à Digne Elvis Tsalissan Okombi

Les propos tenus par Digne Elvis OKOMBI TSALISSAN, sur la situation qui prévaut dans le département du Pool, lors de son point de presse du 18 septembre 2017 s’apparentent à une bêtise humaine mais aussi à une insulte de la mémoire des victimes de ce département. En effet, abordant l’épineuse situation de la crise qui sévit actuellement dans le département le Pool, alors que tout récemment ISIDORE MVOUBA, le président de notre Assemblée Nationale venait d’annoncer la tenue probable des pourparlers auxquels pourra prendre part le révérend NTUMI, Digne Elvis OKOMBI TSALISSAN a trouvé est une fois de plus l’occasion d’aller à contresens de l’opinion générale de la population congolaise. Il pense que « Toute proposition mettant au centre de la résolution de cette problématique par le dialogue serait de nature à mettre en péril l’autorité de l’Etat ». Pour lui, il n’est pas question que le pouvoir de Brazzaville négocie avec le pasteur NTUMI et que l’armée doit continuer son siège du Pool malgré les souffrances qu’endurent les habitants de ce département. Ces propos belliqueux dénués de tout sens et teintés d’un tribalisme béant ne peuvent laisser indifférent tout congolais de bon sens épris de paix et adepte du vivre ensemble, tant vanté ici et là.

L’essor politique escompté de cette maladroite sortie médiatique étant surement de plaire aux faucons du pouvoir et aux distributeurs des gâteaux après avoir été évincé du gouvernement dit des incompétents il y a peu de temps. Aujourd’hui plus d’un an après, le pasteur NTUMI est traqué dans des buissons sans que l’on ne mette la main sur lui. Alors il faut combien d’années de traque et pour quel coût financier au moment ou notre pays s’apprête à rentrer dans le programme très drastique du FMI. Il y a un temps pour toute chose et la souffrance des habitants du département du Pool n’a que trop duré. On ne peut plus se permettre d’amuser la galerie et surtout de faire du Matalana en attitrant les projecteurs sur soi. On ne peut pas jouer avec la vie de la population comme si on jouait au Monopoly.

J’ai eu l’occasion d’accompagner le président Parfait KOLELAS à KINKALA le 13 juillet 2017 lors de l’avant dernier jour de la campagne des élections législatives et j’ai pu constater par moi-même que tout le long du trajet, les villages sont détruits, presque inexistants. De Nganga Lingolo à KINKAKA aucune âme n’y vit, les villages sont désertés et des maisons parfois détruites, de la ruine, plusieurs années de dur travail et d’investissement en tout genre perdues .

C’est bien aisé de dire que NTUMI doit être arrêté et traduit en justice, mais c’est aussi mieux d’envoyer les membres de l’association PONA EKOLO et du sulfureux parti UMP aller le chercher de là où il se cacherait sinon cela ne sert à rien de faire de l’agitation en permanence alors que les gens meurent tous les jours de cette situation directement ou indirectement. Si Isidore MVOUBA parle des négociations, il sait pourquoi il le dit et ça ne sert donc à rien de faire l’apologie de la violence et de démontrer aux yeux du monde que l’on fait partie des fossoyeurs de la République mais surtout du Pool.

Oui, cher Digne TSALISSAN OKOMBI, négocier avec NTUMI ce n’est pas perdre l’autorité de l’Etat; c’est plutôt manifester l’acte décisif d’assistance d’un département en rupture de destin. Où est l’autorité de l’Etat lorsque les trains du CFCO ne peuvent plus circuler ? La paix n’a pas de prix. Arrêtez vos calculs politiques absurdes et pensez à la nation, cette nation qui doit vivre dans l’harmonie et la paix la plus absolue. Je reste convaincu que si ce qui se passe dans le département du Pool se passait dans le département des plateaux et que ton NGO natal était touché tu n’aurais pas eu le même raisonnement et tu aurais appelé le plus rapidement possible à un dialogue. Aujourd’hui plus que hier le département du Pool a besoin de la paix pour que ceux qui y vivent vaquent normalement à leurs occupations comme le font les habitants des autres départements du Congo.

La traque d’un seul homme ne peut donc justifier toutes les privations et le lot de malheur des habitants du département du Pool. Il faut aller au dialogue. Une démarche responsable ne peut faire l’impasse sur une solution politique, pacifique de cette crise.

Je n’ai jamais soutenu le pasteur NTUMI pour plusieurs raisons, mais s’il faut négocier avec lui pour que la paix revienne dans le département du Pool, alors il ne faudra pas faire l’économie de cette option qui parait salvatrice pour que le département du Pool retrouve la paix et la quiétude absolue.

Conditionner le retour de la paix et de la vie normale dans le département du Pool par une arrestation du pasteur NTUMI est une faute grave sans commune mesure. NTUMI ce n’est pas le Pool donc le destin de ce département ne peut être lié à celui de NTUMI.

Oui, cher Elvis TSALISSAN OKOMBI, il faut effectivement tourner le dos à la culture laxiste de la déresponsabilisation et de l’impunité qui a aussi conduit notre pays à atteindre une dette de 120% de notre PIB. C’est quand même curieux que cette attitude belliqueuse vienne souvent d’un leader qui se dit appartenir au centre. Le centre est par essence plus conciliant, le contraire des extrêmes, or chez nous, le faux centre parait parfois plus radical que le PCT sur d’autres sujets. C’est finalement dire que le centre chez nous est encarté au PCT et est un supplétif de ce parti.

Mais, le dialogue triomphera et les faucons échoueront car le département du Pool doit vivre et il vivra. Tant pis pour les haineux d’un âge révolu et les adeptes d’une solution militaire.

J’ai dit.

Henri Blaise NZONZA