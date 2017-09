Les congolais savent désormais lesquels sont à l’origine de la faillite de l’Etat congolais. Quand on laisse deux irresponsables et mauvais gestionnaires gérés la ressource qui représente 80 % des recettes du pays, on n’est pas étonné du résultat. Les Nguesso bradent le pétrole congolais afin de garnir les comptes bancaires de Denis Christel Sassou Nguesso dans les paradis fiscaux.

