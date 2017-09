Élections sénatoriales dans le Niari : Une blague de mauvais goût fait perdre à l’Upads ses deux sénateurs

Justice : Maitre Dominique KOUNKOU se constitue partie civile dans l’affaire Christel SASSOU NGUESSO. Il affirme « En tant que Congolais, j'ai subi de préjudices directs, car les sommes d'argent qui sont blanchies, n'ont pas autre véritable origine que le trésor du Congo » et demande au tribunal de bien vouloir prendre en considération sa requête et sa demande de dommages et intérêts qui s’élèverait à 1 million d'Euros.