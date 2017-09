Les effets de la crise se font déjà sentir !

Avec une dette extérieure globale évaluée à 4 300 milliards de F CFA c’est-à-dire largement au dessus des 3 000 milliards de F CFA de dette globale accumulée par le régime de Sassou I (cf. conférence nationale souveraine), Denis Sassou Nguesso et ses petits camarades du chemin d’avenir ont plongé notre pays le Congo dans une crise sans précédent.

Aujourd’hui, les retraités sont à sept mois sans pension, les fonctionnaires cumulent deux à quatre mois de retard de salaires, les agents de l’Université Marien Ngouabi sont à trois mois sans salaires et ceux du CHU à deux mois, les étudiants et stagiaires congolais sont privés de bourses et de droits d’inscription, bref, c’est la catastrophe.

La dureté de la crise qui a pour conséquence immédiate la baisse du pouvoir d’achat des ménages nous entraine lentement mais surement vers des drames sociaux que personne ne peut mesurer l’étendue.

Pourtant, dans son rapport n° 07/215, les experts du FMI déclaraient « Le présent document a été préparé par les services du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour rendre compte des progrès accomplis par la République du Congo pour satisfaire les conditions de passage au point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés ». Suite à ce rapport, l’ensemble de la dette du Congo fut annulée.

Qu’est ce qui fait que moins de 10 années après, la dette du Congo culmine à plus de 120 % du PIB alors qu’on sait que pendant ces années, le prix du baril de pétrole a atteint des niveaux record (plus de 100 dollars) ?

Diable, pourquoi ceux qui ont saigné le Congo jusqu’à l’os et qui ont montré aux yeux de la terre entière qu’ils étaient de mauvais gestionnaires demandent-ils aux congolais de serrer la ceinture alors qu’ils ont transféré l’argent de la sueur des congolais dans leurs comptes à l’étranger ?

Les congolais ont intérêt à demander des comptes à ces fossoyeurs de la République sinon ces voleurs nés finiront par empocher tout ce qu’ils recevront du FMI.

Attention mpila mosi kéba. Bo fongola miso !