Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes écrivent au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso pour demander la libération immédiate du journaliste et éditeur du journal Talassa, Ghys Fortuné Bemba. Ce dernier est emprisonné depuis plus de huit mois pour avoir donné la parole à un opposant au régime. A ce jour, aucune date n’a été fixée pour son procès.

Sur le même thème