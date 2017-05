L’émergence du Congo d’ici à 2025 : véritable utopie

En Afrique Sub-saharienne, plusieurs pays se sont fixés l’objectif d’être un pays émergent d’ici à 15 voir 30 ans. La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont même retenu comme date fatidique 2025 : d’où des slogans ; Bénin émergent, Congo émergent, Gabon émergent, etc. Certains pays, trop optimistes, tels que la Côte d’Ivoire, l’ont ramené à 2020,d’autres, plus pondérés, tels que le Cameroun, ont repoussé l’échéance à 2030.

Avant d’aborder le fond de ma réflexion, il convient de faire savoir qu’un pays émergent, ou économie émergente, ou encore marché émergent est un pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui connait une croissance économique rapide, et dont le niveau de vie ainsi que les structures économiques et sociales converge vers ceux des pays développés.

Toutefois, on peut dire que les « pays émergents » représentent les pays en développement qui ne font pas partie des pays moins avancés.

Selon la Banque Mondiale, un pays est émergent s’il remplit deux conditions : un produit national brut (PNB) par habitant inférieur à la moyenne, soit 9000 dollars et l’existence d’une bourse.

Quelques autres critères communs à l’ensemble des pays de ce groupe ont été définis: IDH et PIB inférieur aux pays développés, croissance économique forte, part croissante dans l’économie mondiale, un indice de développement humain (IDH) à 0,8.

Donc des pays qui ont tendance à voir plusieurs indicateurs (notamment économique) à la hausse de façon conséquente et qui s’approchent petit à petit du groupe des pays développés.

A ces critères classiques, il faut aussi ajouter la stabilité politique et institutionnelle, condition fondamentale pour rassurer les investisseurs nationaux et étrangers.

Pour le cas particulier de notre pays, le Congo, sixième producteur de pétrole en Afrique (avec une production oscillant entre 262.000 et 278.000 barils/jour), petit Etat de 4,8 millions d’âmes, cette émergence « décrétée » est loin de se réaliser.

En effet, d’après le rapport du Fonds Monétaire International de 2015, l’IDH est à 0,592 (137ème). Le pays est classé 178ème du point de vue de la création d’entreprise d’après DOING BUSINESS 2017.

A ces indicateurs, il sied aussi de noter que notre économie reste très peu diversifiée avec une économie rentière. Le secteur privé est peu développé et le pays accuse un lourd retard en termes de technologies.

A l’instar des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), le Congo doit transformer son économie rentière en économie productive, un défi vers une avancée économique.

La monnaie est aussi un indicateur important dans l’émergence d’un pays. Il convient de remarquer que, les pays dits émergents, ont leur propre monnaie, le Real pour le Brésil, le Rouble pour la Russie, la Roupie pour l’Inde, le Yuan pour la Chine et le Rand pour l’Afrique du Sud. Or le Congo utilise le Franc CFA, une monnaie arrimée à l’euro et qui est commune à quinze pays africains.

Pour devenir un pays émergent, cela demande beaucoup de travail. Cela va exiger une réduction de la pauvreté, une réduction des inégalités, des restructurations dans la société, un plus grand accès aux services de santé par la population et un système éducatif efficient, car une seule université publique fonctionnelle pour 4,8 millions d’habitants nous éloigne de cette « émergence ».

Il faut donc réduire la dépendance au pétrole (57,4% du PIB en 2015 et plus de 80% des recettes d’exportation), en développant d’autres secteurs comme les mines, l’industrie, le secteur agricole et les services, puis en encourageant le secteur privé en édictant des règles qui rendraient l’environnement moins pénible pour les entreprises.

Avec plus de 300 milliards de FCFA chaque année dans l’importation des denrées, le Congo est l’un des pays en Afrique qui dépendent le plus de l’extérieur pour nourrir sa population.

Il est donc incongru de parler « d’émergence » auCongo alors que les congolais manquent d’eau potable, d’une bonne couverture en électricité (le Congo est classé 178ème du point de vue du raccordement à l’électricité d’après DOING BUSINESS 2017), de gaz et même d’essence.

Rodolphe Elie NZONZA

Economiste, Formateur en Management des projets.