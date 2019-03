Le ministre de la justice Bininga, le Colonel Komo, les procureurs Mbitsi et Oko Ngakala interpellés

Depuis jeudi 2 novembre 2017, le journaliste Ghys Fortuné Dombé Bemba, directeur du journal le Talassa incarcéré il y a dix mois, le 11 janvier dernier ,bien qu’affaibli par la maladie a été remis en isolation par le commandant-Directeur de la maison d’arrêt de Brazzaville, Destin Oba Apounou .

Celui-ci lui a ravi ses effets personnels contenant argent, livres, médicaments, dossiers médical et juridique, Sans procéder à un inventaire ou à une fouille de tous ses biens !

S’il est vrai que, cette fois-ci, la cellule du détenu est éclairée depuis quatre mois et demi, après les travaux de réparation du circuit électrique réalisés par l’agent gazeux, et entièrement supportés financièrement à 100 % par le directeur du journal de Talassa lui-même, il sied de dire cependant que cette isolation ne se justifie pas, au regard des termes des articles de l’arrêté No.12900/MJDH-CAB du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des Maisons d’arrêt du Congo Brazzaville.

Nous pensons que le commandant-Directeur Destin Oba Apounou confond tout, et semble être de mauvaise foi, lorsqu’il déclare, au vu et au su des agents et gendarmes de la Maison d’arrêt qu’« Être prisonnier est synonyme d’être enfermé 24 heures /24 dans une cellule et être privé de toute lecture, même de la Bible »! Pire, lorsqu’il menace de suspendre tout agent ou de placer au Quartier disciplinaire(QD) tout détenu qui s’approcherait de la cellule du journaliste ! Le commandant-Directeur Destin Oba Apounou a, en outre la mauvaise réputation de sanctionner ses agents sans le signifier par écrit.

Il est important de renvoyer le commandant-Directeur Destin Oba Apounou à la lecture des articles 8, 20,34, 35,36, et 38 de l’arrêté 12 900 précité, qui disposent clairement que les cellules doivent être ouvertes de 7h30 à 17h 00. Ces articles traitent aussi de la lecture qui est autorisée, de la culture, des soins de santé et de la propriété des cellules.

Les agissements du commandant-Directeur de la Maison d’arrêt de Brazzaville envers le détenu Ghys Fortuné Dombe Bemba semblent cacher un complot en gestation. Le Ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Ange Aimé WilFrid Bininka; le procureur général près de la cour d’Appel de Brazzaville, Théophile MBitsi, le vrai « Patron » de la Maison d’arrêt de Brazzaville; et le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Brazzaville, André Oko Ngakala, sont interpellés et devraient procéder à la formation, au moyen des stages ,du personnel chargé de gérer les Maisons d’arrêt du Congo Brazzaville.

Albert NZAMBI