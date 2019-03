L’amateurisme du Ministre Calixte GANONGO, de sa bande de copains et parents

Le secteur financier du pays s’emballe depuis cette crise financière que nous vivons, conséquence du manque de prévision, de franchise et de sincérité des hommes utilisé dans le gouvernement et l’Etat n’arrangent rien par son train de vie.

La diversité des recettes hors pétrole ne devrait pas être un slogan politique ou une parole en l’air mais une réalité. Pour cela il est plus qu’important de les sécuriser par des procédures interministérielles claires et les NTIC pour la couche logicielle.

Il ne s’agit pas de dire que les choses sont faites, mais le principal c’est comment est-ce que c’est fait. C’est tellement mal fait que l’amateurisme a donné lieu à l’incompétence.

Sur la chaine nationale, Télé-Congo, à sa passation de service avec son homologue sortant, Calixte GANONGO avait exprimé sa joie d’avoir été hissé à ce poste chargé des finances du pays. Au vue de ce qui se passe et sa façon de gouverner ce ministère on comprend maintenant ce qu’il voulait vraiment dire.

Il y a tellement à dire sur le ministre Calixte GANONGO et sa bande de copains et parents que je me focaliserai sur la redevance informatique qui aujourd’hui est détournée de la mission pour laquelle elle a été créée et sur recommandation des partenaires FMI et Banque mondiale pour l’informatisation des recettes et des dépense de l’Etat signé de Rigobert ANDELY ministre des finances de l’époque.

Un monsieur ayant eu la confiance de Calixte GANONGO, le nommé LONDONGO Guy Noel qui n’est pas du domaine informatique s’est vu confié la direction de l’informatique et de la redevance informatique aidé par sa nièce qui est comptable, sans diplôme et expérience dans le domaine de la comptabilité.

Pour connaitre le montant c’est simple. Il suffit de prendre 2% des recettes mensuelles douanières.

La bande au ministre est formé de :

Ebiou Aymar homme à tout faire, un des hommes forts du ministère, ayant fait la prison pour la couverture de Calixte GANONGO à l’époque DAF de la SNPC suite à un scandale financier. Nommé conseiller pour le remercier et jouer les fusibles encore une fois en cas de scandale.

Jean Marie Moutsagna, se vante être l’homme de confiance et bras droit du ministre, lui a le même passé que Ebiou Aymar, lui qui se croit incontournable, personnage très imbu de sa personne et suffisant. Un franc-maçon qui l’est devenu pour les honneurs et pour le trafic d’influence.

Un autre ancien prisonnier pour des raisons de détournement, son directeur de cabinet, Emmanuel AKOULA MPAN.

A croire que l’équipe de Calixte GANONGO est un centre de réadaptation pour ancien détenu de la maison d’arrêt.

Si cette équipe était celle de la situation, pourquoi deux autres équipes politiques et techniques ont été nommées en conseil de ministre pour travailler avec le FMI ?

LONDONGO Guy Noel dit-il la vérité au ministre sur la gestion de l’informatique des finances publiques, ou maquille-t-il les choses pour plaire à son chef ?

EBIOU Aymar et Jean Marie MOUTSAGNA d’après nos sources n’ont aucun esprit de travail en équipe. Au vue de cela, pourquoi le ministre ferme-t-il les yeux ?

Pour preuve, sur l’endettement de la SNPC, le Calixte GANONGO ne peut pas dire qu’il ne savait pas. Il était DAF à l’époque. C’est pathétique.

Le Congo peut se relever financièrement, nous avons des ressources de recette n’inexploitées, le problème se sont les personnes. Tant qu’on aura des personnes travaillant en bande d’amis et de copain, le résultat sera toujours le même. Pour la bande à Calixte GANONGO, ce ne sont pas eux mais les autres. C’est-à-dire l’équipe à ONDONGO.

Pourtant leur amateurisme pouvait faire éviter le pire que nous vivons actuellement faisant d’eux des incompétents.

De ce qui se dit du côté de la présidence, le vieux 8% dit ne pas trouver mieux comme cadre qui pourrait faire mieux.

Voilà de la matière pour NDENGUET et OKO NGAKALA.

Buala yayi mambu !

Meraf Maraka