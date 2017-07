Zéphirin Mboulou et Sidonie Omboud torpillent les résultats des législatives à Djambala

Que les vieilles habitudes sont têtues !

Pour le deuxième tour des législatives 2017 à Djambala, conscients certainement que le candidat du PCT, Simplice Ngami va perdre, Zéphirin Mboulou et Sidonie Omboud recourent à des méthodes peu orthodoxes d’une autre époque.

Le ministre de l’intérieur Zéphirin Mboulou a trouvé à la préfecture de Djambala une complice et non des moindres ; Mme Sidonie Omboud, en titre, sous-préfet dudit district. Elle s’est fait entourer des militants de l’UFD, parti créé par le patriarche David Charles Ganao.

Pour la circonscription de Djambala 2, tous les candidats ayant perdu au premier tour, notamment Abandzounou du PCT, le leader de Club 2002 – PUR, les indépendants Enko, se sont tous massivement ralliés au candidat Boniface Ngoulou de la RDR (Dynamique Républicaine pour le Développement) lequel est en ballotage favorable pour ce deuxième tour.

Toujours dans sa mesquinerie que l’on lui reconnait, Denis Sassou Nguesso a voulu influencer les résultats de l’élection, en ordonnant à son ministre de l’intérieur de tout faire pour favoriser la candidature de Philippe NGapo de l’UFD.

Les courageux militants de Djambala 1 et Djambala 2, vont-ils se laisser voler leur victoire au profit d’un apparatchik imposé du haut par Zéphirin Mboulou ? Il est clair que Denis Sasou Nguesso voudrait placer ses hommes aux postes de députés dans la capitale des Plateaux. Rien n’est moins sûr et gagné d’avance. Car l’argent de l’Etat congolais, c’est pour construire le Congo et non pour soutenir des causes perdues d’avance. En plus nous sommes tous congolais !

Les jeunes de Djambala sont conscients que le pouvoir veut les contrôler en leur imposant des députés bidons, essentiellement des bénis oui-oui d’un régime aux abois qui ne vit que ses dernières heures de gloire.

En vérité, Zéphirin Mboulou et sa vieille maîtresse Sidonie Omboud incarnent le passé alors que les jeunes de Djambala sont résolument tournés vers l’avenir, au moment où les autres peuples épris de paix et de justice de par le monde se battent pour enrayer la pauvreté et non pour tuer leurs concitoyens comme nous le voyons dans le Pool.

Jeunes de Djambala, ne vous laissez pas berner par Zéphirin Mboulou et sa complice Sidonie Omboud. Infligez les plutôt une défaite dont ils se souviendront toute leur vie. Pour cela, il faut voter intelligemment pour le Candidat Boniface Ngoulou, Mouana Oulah !

Calixte Bonaventure Ondongo