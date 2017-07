Écologie : Michel Innocent Peya vend «Vision verte de Denis Sassou Nguesso » à la Diaspora congolaise de France et à la presse internationale

Michel Innocent Peya vend «Vision verte de Denis Sassou Nguesso » à la Diaspora congolaise de France et à la presse internationale.

Après ALES en France, l’Ambassade du Congo en France et la Délégation permanente du Congo auprès de l’UNESCO, l’écrivain chercheur congolais, Michel Innocent PEYA, a échangé, dans une salle pleine à craquer au cœur du quartier d’affaires la Défense-Paris, avec les congolais de la diaspora et la presse internationale autour de son dernier chef d’œuvre «Vision Verte de Denis Sassou N’Guesso pour un monde en danger et aveugle, évangile du ménagement de l’environnement et du développement durable » paru aux Editions l’Harmattan.

Devant la Diaspora congolaise en liesse et la presse internationale, le Dr Michel Innocent Peya a présenté, avec luxe et détails, son nouveau livre, véritable instrument de marketing de la pensée écologique ou environnementale défendue depuis plus 30 ans par le président congolais, Denis Sassou Nguesso.

Nous vous laissons découvrir dans cette vidéo les temps forts de ces échanges.

Caroline DUPUIS