Environnement : Michel Innocent PEYA présente « La Vision Verte de Denis Sassou Nguesso » aux «Rencontres Internationales des Voitures Ecologiques »

Environnement : Michel Innocent PEYA présente « La Vision Verte de Denis Sassou Nguesso » aux «Rencontres Internationales des Voitures Écologiques »



L’écrivain chercheur congolais de renommée internationale, Michel Innocent PEYA, invité à la 8e édition des «Rencontres Internationales des Voitures Ecologiques », (RIVES 2017), a présenté son dernier ouvrage qui s’annonce déjà comme un succès : « La Vision Verte de Denis Sassou N’Guesso pour un monde en danger et aveugle, évangile du ménagement de l’environnement et du développement durable », en présence de la secrétaire d’Etat à la transition écologique, Brune Poirson et d’un parterre d’invités de marque à Alès, une commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie.

Lors de ce rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs publics et privés qui œuvrent pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement et de la santé publique, Michel Innocent PEYA a valorisé par des temps d’échanges, le leader écolo-visionnaire, Denis Sassou Nguesso qui a toujours prévenu que la poursuite de la désertification, de la sécheresse, va entrainer au monde et en Afrique en particulier, des mouvements massifs de type nouveau que les spécialistes qualifient de migration climatique.

Une façon de démontrer que le monde ne doit pas oublier qu’il a un homme d’Etat, au cœur de l’Afrique, qui ne cesse d’alerter, à chaque rencontre nationale et internationale, sur les menaces, les dangers et les risques que court la terre si son exploitation n’est pas rationaliser et si le cout de sa protection n’est pas équitablement supporté.

Cliquez sur la photo de l’auteur flanqué de la secrétaire d’Etat à la transition écologique Brune Poirson pour lire la vidéo.

Germaine Mapanga (Les Echos du Congo Brazzaville)