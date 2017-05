Patrick Eric Mampouya – Libre penseur : Marche Arrière

En un demi siècle (bientôt 70 ans) les congolais n’ont pas réussit à construire une NATION et encore moins à développer leur pays. Il ne s’agit pas ici d’un bilan – travail que je laisse aux soins des historiens – mais d’un constat censé être fait par tout observateur qui se reconnaît fils de ce pays jouissant des droits et devoirs patriotiques.

Qui a dit aux congolais qu’ils avaient un grand pays riche ?

Qu’est ce qu’un pays riche et qu’est ce qu’un grand pays ? Tous les pays du monde sont potentiellement riches puisque la première richesse d’un pays est son capital humain. Quand le capital humain d’un pays est bien formé, alors ce pays peut devenir riche, c’est le cas de la Corée du Sud. Contrairement à ce que pensent les congolais, la présence des matières premières dans un pays ne fait pas automatiquement de ce pays un pays riche.

Le Congo Brazzaville, riche en matières premières caracole en bonne place des pays pauvres très endettés qui n’arrivent pas à nourrir leurs populations. Notre pays a deux handicaps majeurs pour se dire « pays riche » ; la faiblesse de sa population (6 millions d’habitants c’est la population d’un seul quartier de Kinshasa) et la mauvaise formation de son capital humain. Les plus grands pays du monde ont formés un « club des pays riches » dénommé G 20, les pays membres de ce club ont en communs entre autres la puissance de leurs économies ou de leurs armées ; le Congo Brazzaville ne figure pas dans ce club très select. Est-ce un complot contre les congolais ?

L’indépendance nous a été accordée par le Général De Gaulle, le multipartisme nous a été imposé par François Mitterrand et maintenant nous voulons qu’on nous donne la démocratie clé en main, puis quoi encore ?

Incapables de concevoir, d’imaginer un avenir collectif radieux, les congolais se complaisent dans la gestion d’un quotidien chaotique fait de misère insoutenable et d’un avenir fait d’incertitudes. Le futur n’est pas ce que demain sera, le futur c’est ce que nous allons faire aujourd’hui, car demain se prépare maintenant. Mêmes les idéologies importées ne réussissent pas au Congo Brazzaville ; c’est le cas du Marxisme qu’on a voulu scientifique ou du capitalisme (sans capitaux) à la sauce Bantou ; maintenant on veut industrialiser le pays sans avoir des industries. Bêtise quand tu nous tiens…

Aucun projet d’envergure dans le pays sans apport des compétences étrangères, sans emprunt ou aide de la communauté internationale, après un siècle d’indépendance, le constat sera le même sinon pire parce que le vrai travail de la formation des élites et de la conscientisation n’a pas encore commencer. « On ne se développe jamais avec de l’aide des autres » mais en se prenant en main afin de résoudre par soi-même ses propres problèmes.

Nous ne répèterons jamais assez que le développement doit se rêver d’abord, se concevoir ensuite avec des plans et des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves et être appliquer enfin, il suffit juste de copier et d’appliquer les modes d’emplois des pays qui ont déjà réussit le parcours du développement.

Les congolais sont-ils réfractaires au progrès, à la démocratie et au mieux être

Vouloir ne suffit toujours pas à combler les attentes d’une personne ou d’un peuple, après les vœux, il faut se donner avec détermination les moyens de parvenir à ses attentes. Pas besoin de décrire ici, encore une fois le quotidien des congolais ; un peuple pris en otage par ses élites, un peuple qui se comporte comme un troupeau de moutons, un peuple plongé dans un sommeil profond avec pour seule perspective de continuer à dormir. Quand on n’avance pas, ça veut dire qu’on recule puisque le reste du monde avance toujours : Le temps n’attend pas, il avance inexorablement.

Il y a cinquante sept ans au Congo dit Brazzaville, une passion, une énergie, un désir de changement animait l’ensemble de notre peuple, ce changement s’appelait la naissance de la « République du Congo », puis deux ans après « l’indépendance », nous brisions enfin nos chaines, une ambiance exceptionnelle traversait notre pays, des espoirs multiples et des possibilités innombrables attendaient notre pays.

Durant ces cinquante sept ans d’indépendance la petite histoire du Congo Brazzaville a été écrite silencieusement en lettres de sang. Des deuils dans les familles, de la misère dans la société, de la souffrance physique et morale dans la vie des uns et des autres, de la haine dans le « vivre ensemble », des humiliations dans la vie privée de beaucoup, du discrédit du pays à l’échelle internationale. Mais aussi des heureux, des fanatiques, des ambitieux, des politicards, des abrutis, des violents, des voleurs, des insouciants, des résignés, des manipulateurs, des pseudos altruistes avec des fondations ou des associations qui se sont spécialisés dans les dons médiatiques, voire des riches dont certains ne le sont devenus qu’au prix du sang de leurs compatriotes ou de la trahison de leurs proches.

Petit pays situé en Afrique centrale le Congo Brazzaville est constitué d’une végétation luxuriante et traversé par des affluents et d’un fleuve immense, du Nord au Sud. Ses paysages et sa faune sont des atouts majeurs pour susciter un tourisme de masse, et pourtant ce pays reste une destination touristique confidentielle pour mercenaires en quête de sensations fortes. Le village de Mossaka, telle la ville de Venise en Italie, pourrait à elle seule prétendre à devenir un joyau mondial référencé dans les guides touristiques, le parc d’Odzala pourrait rivaliser avec les réserves du Kenya, de Tanzanie ou d’Afrique du Sud et drainé autant de visiteurs, etc.

Un peu de stabilité politique, quelques infrastructures modernes telles des autoroutes (il n’y a aucune autoroute au Congo Brazzaville en 57 ans de souveraineté) ou des hôpitaux dignes de ce nom et des billets d’avion aux tarifs attractifs permettraient de faire du Congo Brazzaville une destination touristique prisée au lieu d’être référencé sur la liste rouge des pays dangereux par les grands majors du tourisme mondiale.

Malheureusement, avec des routes défoncées mal entretenues dans les grandes villes, des hôpitaux insalubres où les ascenseurs sont souvent en panne, un manque d’eau courante et des délestages électriques récurrents depuis plus de 40 ans ; un musée nationale à l’abandon, infesté de rats, de cafards et d’insectes ; des compagnies aériennes racketteuses ; le Congo Brazzaville risquerait de ne jamais attirer grand monde, hormis les prédateurs pressés de siphonner son pétrole et des mercenaires grassement payés pour assister à des colloques et à des réunions aux effets douteux.

Ce petit pays dont personne ne connaît exactement le nombre d’habitants (par manque de recensement sérieux on spécule à environ 4 ou 6 millions d’habitants) a du mal à faire peau neuve, les visionnaires rasent les mûrs pour ne pas se faire emprisonner, ils sont contraints à l’exil quand ils ne sont pas tués tout simplement. Il faut qu’il y ait une quelconque célébration pour que le gouvernement initie quelques travaux de rénovation ou fasse désherber les lieux officiels, repeindre les façades décrépites. À la faveur de la visite d’une autorité dans le pays, d’un coup et d’un seul, comme par magie, l’eau rejaillit des fontaines publiques et l’électricité ré-éclaire les visages fatigués des congolais malgré les vrombissements à peine étouffés des groupes électrogènes.

Combien de chantiers n’ont-ils pas été abandonnés après des pompeuses festivités ? Des éléphants blancs sur tout le territoire, le nouveau stade de Kintélé construit pour les jeux africains de 2015 avec des emprunts gagés est déjà en phase de délabrement ; les vols de matériel y sont récurrents et les sanitaires sont déjà impraticables avant d’avoir servi aux populations locales. Quand à l’université y attenante en construction, personne ne sait qui sont les professeurs qui y dispenseront les savoirs, déjà que le système éducatif congolais traine depuis des années un déficit devenu chronique en personnel enseignant et en formateur.

Dakar a désormais son monument de la Renaissance Africaine et sa Porte du Millénium ; Bamako, sa Tour de l’Afrique et sa Pyramide du souvenir ; Kigali, son Mémorial du génocide (pour que l’Histoire ne se répète plus) et ses nombreux quartiers résidentiels ; Accra, son National Théâtre et son Mémorial Park ; Abuja, ses larges autoroutes, son Millenium Park et sa Shiphouse ; Rabat s’est rapproché de Casablanca grâce au Train à Grande Vitesse (T.G.V.).

De quoi Brazzaville peut-elle se vanter ? D’abriter les ossements d’une famille de colonisateur qu’on exhibe avec fierté aux visiteurs de marques ? Le constat est triste et sans appel. Les quelques routes bitumées qui serpentent le pays et qui sont censées désenclaver l’intérieur du pays ne produisent aucune richesse. La rentabilité d’un projet ou d’un ouvrage n’est pas une priorité au Congo Brazzaville.

Le Congo est recalé en permanence à la course au progrès

Depuis plusieurs décennies le Doing Business est très mauvais au Congo Brazzaville au grand dam des autorités qui crient au complot contre les organes de notations. Pour trouver des boucs émissaires on montre du doigt l’impérialisme (la communauté internationale) qui serait contre le bonheur des congolais au lieu de se conformer aux règles universelles de la comptabilité. Les grandes entreprises qui faisaient la fierté des congolais dans les années 70 sont tous devenues des friches industrielles à l’abandon. Même les repreneurs professionnels n’en veulent pas pour un franc symbolique à cause de la gouvernance chaotique du pays ; c’est cas de la Sotexco de Kinsoundi, de l’Impreco de Massimou, de l’Huilerie de Mokeko, de la Rizerie de Loukouo, de la Palmeraie d’Itoumbi, de la Seita (Société industrielle de Tabac) de Kindamba, des Mines de Mpassa de la Scierie de Bangou, etc.

L’inauguration d’un bout de route bitumée mobilise tout le gouvernement. Année après année le Congo Brazzaville demeure dans l’impasse, parce que son élite se complait dans la médiocrité. Un pays qui compte autant de musiciens, d’Hommes de lettre et d’artistes talentueux ne dispose même pas d’un conservatoire de musique, d’une médiathèque publique et/ou d’un centre dédié aux Arts.

Les artistes congolais sont condamnés à la soupe populaire, ils sont devenus des véritables mendiants faute de subventions ou de protection de leurs œuvres. Pamelo MOUNKA, Rapha BOUNDZEKI, Jean-Serge ESSOU, etc., sont morts dans la misère, et pourtant, tous ont eu droit à des obsèques fastueuses preuves ici de l’importance d’une personne ; au Congo, l’État n’honore ses dignes enfants qu’à leur mort.

Le légendaire crooner de la rumba, YOULOU MABIALA tente encore de s’accrocher à la vie, abandonné qu’il est à lui-même. Les officiels attendent patiemment son décès pour lui offrir des funérailles royales. C’est de l’impudence.

En plus de vivre dans la précarité, les artistes congolais n’ont aucun droit. Ces élites qu’on fait passer pour des amuseurs publics ont juste oubliées que la liberté et les droits ne se donnent pas mais se conquièrent au bout d’âpres luttes.

Qui avait parlé de quatrième pouvoir ?

Les journalistes congolais à force de s’autocensurer ont trouvé le stratagème de presque tout recopier sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire emprisonner ou tuer par les autorités du pays et de se spécialiser dans la langue de bois. Résultats ; aucune enquête, aucun reportage digne de ce nom dans les médias congolais malgré la foultitude des dossiers scabreux non traités : les détournements à ciel ouvert, la corruption à tous les étages, la fuite des capitaux, les cargaisons fantômes de pétrole, les panama papers, les biens mal acquis, les disparus du beach, les explosions du 4 mars, les assassinats sans coupables, les tortures sans tortionnaires etc., un ancien président de la République assassiné (Alphonse Massamba Débat) n’a toujours pas de sépulture depuis plus de 40 ans.

La télévision nationale est devenue un outil au service du culte de la personnalité. Elle n’attire même pas les enfants. Elle est surnommée à juste titre « télé-foufou », pas de programme phare, aucune créativité, pas de débats contradictoires, pas de films ni de reportages instructifs. Ici les journalistes qui se complaisent dans la médiocrité ne s’embarrassent pas pour vérifier la crédibilité des informations ou des communications gouvernementales, les inepties et les mensonges des autorités sont pris pour des vérités universelles, les faits sont manipulés, les vérités sont déformées ; les invités y sont triés sur le volet, les plus téméraires et les véritables opposants ne s’aventurent plus sur les plateaux de la télévision nationale par peur de dire un mot de trop qui pourrait braqué les foudres du pouvoir contre leur personne, la télévision congolaise est devenu un machin insipide à regarder.

Le sort des sportifs n’est pas enviable, en dehors de quelques vieilles gloires du football qui ont eu le réflexe d’intégrer l’armée ou la politique. Les Paul TANDOU, Jonas BAHAMBOULA MBEMBA alias Tostao, MINGA Pépé et autres végètent, alors que le pays leur est redevable pour avoir défendu ses couleurs. Comment peut-on reprocher aux artistes et aux sportifs congolais qui ont des bons résultats à l’étranger de ne pas travailler pour le pays ? La république n’a aucune reconnaissance envers ses enfants les plus valeureux, Alain Mabanckou l’un des meilleurs ambassadeurs de la plume congolaise est contraint à l’exil, ses ouvrages sont interdits dans le pays et s’échangent sous le manteau, ils sont introuvables dans les quelques librairies que compte le pays.

Situé au cœur de la ville capitale, le Palais du Parlement est devenu un fourre-tout, où s’entremêlent politique, expositions, conférences, deuils et mondanités (levées de corps, meetings politiques, campagnes d’évangélisations, concerts et soirées de gala), c’est hélas l’unique grande salle du pays. Des vieilles institutions comme le CE.F.R.A.D et l’Ecole de peinture de Poto-poto ressemblent à des funérariums, tellement l’atmosphère y est morbide, certains ministères sont encore coincés dans des vieilles bâtisses coloniales régulièrement ripolinées et qu’on essaye péniblement, à chaque avancée technologique, de mettre aux normes (électrification, téléphonie, internet etc.).

Les nouvelles icônes servant de modèle à la jeunesse ont tous touché à une scabreuse quincaillerie. Ils sont fils de…, pistonnés sans aucun mérite ou ancien cobra, ninja, zoulou ou traitres grassement rémunérés. Ils sillonnent les grandes artères de la ville en 4×4 climatisé vitres teintées, et se font construire des villas cossues, des bâtisses à étage ou des hôtels sans que personne ne se soucie de la provenance des fonds. Ils se font appelés « hommes forts » pour être né de…., connaître untel, avoir violé des minettes et immolé lâchement des innocents au cours d’horribles épisodes de guerre.

Les véritables modèles qui faisaient rêver la population ont été appauvris pour engraisser des voyous avec les richesses nationales et les entreprises de l’État. Les slogans favorables au régime se multiplient pour alimenter la propagande, au point de faire changer de vocation au Président. Après avoir été « homme des masses », puis « bâtisseur infatigable », il serait devenu « homme de paix et écologiste » avec des médiations systématiquement ratés dans les conflits des pays tiers (Côte-d’Ivoire, Centrafrique, Lybie1, RDC), alors que son pays est confronté à des multiples conflits sans solutions. Manipulateur hors paire, il aime se faire photographier avec les hommes plébisciter par leurs peuples tels Patrice Talon, Adama Barrow, Nelson Madela etc., des hommes démocratiquement élus par leur peuple alors que lui s’est toujours imposer par la ruse, la tricherie et la violence. Le recul en arrière du Congo Brazzaville sur tous les plans est incontestable et sans appel.

Afin de s’attirer les bonnes grâces de la communauté internationale il vient d’organiser la création d’un machin dénommé « fond bleu » pour sauvegarder la faune et la flore en Afrique central après avoir signé un grimoire « L’Afrique : enjeu de la planète », préfacé par « l’ami » Jacques CHIRAC, son compagnon écologiste. Il a oublié avoir concédé des hectares de forêts à des consortiums étrangers, et que dans le pays qu’il dirige depuis plusieurs décennies, l’énergie la plus utilisée est le charbon de bois. D’un coup et d’un seul le bûcheron revêt le costume de protecteur de l’environnement. Bientôt le pyromane ne pourra plus jouer au pompier, puisqu’au Congo Brazzaville, il n’y a plus d’eau pour lutter contre les incendies volontaires. La communauté internationale se rend ainsi coupable du non survenu de véritables et durables paix, sécurité et stabilité dans nos pays d’Afrique.

L’insupportable imposture sur la paix, la sécurité et la stabilité

Le discours sur la paix, la sécurité et la stabilité est en réalité une ruse pour faire peur et pour traumatiser d’avantage les populations. C’est une insupportable imposture. La paix, la sécurité et la stabilité ont un mode d’emploi, là encore il n’y a pas de spécificité qui tienne, les plans, les méthodes et les stratégies pour parvenir à la paix existent : Le préalable pour la paix passe toujours par un dialogue entre les belligérants et le respect des accords qui en découlent. La paix ne se décrète pas, la sécurité encore moins, quand à la stabilité, elle dépend de la bonne gouvernance c’est à dire de la bonne redistribution des richesses. Or, il se trouve que les autorités du Congo Brazzaville ne respectent pas les accords même quand ils sont signés et ratifiés devant la communauté internationale.

On ne bâtit pas une véritable paix sur l’injustice, la paupérisation, l’intimidation, la violence, les arrestations arbitraires, les détentions sans jugement et sans réparation, les privations, les interdictions de réunion et de meeting, les tentatives de bâillonnement de l’opposition, le musèlement des syndicats par des trêves sociales éternelles, etc. L’Histoire du monde nous a assez montré des peuples en liesse après la chute d’un régime pour ne pas se laisser berner par ces fausses paix, ces sécurités en trompe l’œil et ces stabilités à coup de truquage d’élections.

Questions aux élites du Congo Brazzaville : Qu’est-ce qui est mieux pour le pays ; relancer la démocratie ou participer à des élections truquées et gagnées d’avance par un régime sourd aux revendications les plus élémentaires ?

Le peuple Congolais est pris pour un troupeau de moutons qu’on gouverne par la chicotte et à qui on assène des assertions du genre : « Allons seulement », sans savoir où on va et comment on y va.

Au fait, qui sont ces radicaux et trublions impénitents qui n’aimeraient pas leur pays ? L’opposition politique ? La société civile ? Les institutions religieuses ? Qui toutes, demandent un dialogue pour le bien du pays ?

Où sont passés les barons, les conseillers et autres courtisans qui contre toute évidence sociale et économique, soutiennent que tout fonctionne bien, qu’il n’y a aucune crise dans le pays, que les élections n’ont jamais été truquées et que le peuple voit bien le travail qui est fait ?

Constitution taillée sur mesure, validation des élections truquées ; Constitution non respectée ; institutions non-fonctionnelles ; opposition tolérée, non-prise en considération, pas écoutée et pas respectée malgré la Constitution et les lois successifs sur les partis ; presse libre tolérée, mais intimidée ; population paupérisée à l’extrême ; pouvoir arrogant qui n’accède à aucune revendication légitime de l’opposition, ni de la société civile, prisonniers politiques ; un pouvoir qui affirme que le travail se fait et que « le peuple voit lui-même le résultat ». Pauvre peuple au nom de qui tout et son contraire est justifié sans jamais qu’il ne dise mot.

Ce qui devient aussi incompréhensible, c’est le manque de discernement de la Communauté Internationale. Elle aussi parfois oppose les mots paix, sécurité et stabilité aux démocrates Africains qui veulent faire avancer leur pays. Elle tolère ainsi des régimes impopulaires. C’est comme si pour qu’il y ait paix, sécurité et stabilité il faut un homme fort à la tête d’un État Africain alors que l’ancien président Barack Obama avait bien démontré que les institutions fortes valent mieux que les hommes forts.

C’est comme si une alternance politique pacifique serait incompatible avec la paix, la sécurité et la stabilité. Est-ce que le Ghana, le Bénin et le Sénégal, ne sont pas en paix, parce qu’il n’y aurait pas d’hommes forts dans ces pays ?

Piégée par cette position de principe, la communauté internationale entérine souvent ce discours qui lui est vendu par certains Présidents qui ont peur de la démocratie. Et dans certains cas, elle oblige au retour à l’ordre constitutionnel alors que les régimes déchus ne respectent pas leurs constitutions taillées sur mesures et n’ont pas la légitimité du peuple souverain parce que les élections sont des véritables mascarades. Donc revenir à l’ordre constitutionnel c’est parfois perpétuer un régime vomit par le peuple.

Patrick Eric Mampouya