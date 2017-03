De la nécessité de renverser Denis Sassou Nguesso

Depuis un certain temps quelques personnes malveillantes proches des Amis d’André Okombi Salissa s’acharnent contre Laurent Dzaba et le site Zenga-Mambu sur des soi-disant contrats publicitaires avec des sociétés de la place de Brazzaville et la déstabilisation de l’opposition congolaise en France au profit du pouvoir de Brazzaville. Nous tenons à rappeler aux amis d’André Okombi Salissa que Zenga-Mambu qui existe depuis 10 ans n’a pas été créé pour faire la promotion exclusive d’un homme politique quelque soit son rang.