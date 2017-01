Les menottes risibles de la peur d’un pouvoir usé en fin de règne

Le spectacle systémique du pseudo procureur Oko Ngakala devant une presse godillot devient insupportable pour les professionnels du droit que nous sommes. Présenter les prisonniers et le plus pacifique des prisonniers politiques en l’occurrence Paulin Makaya menottés comme des esclaves dans une foire de négriers est un acte contraire aux conventions internationales et à la présomption d’innocence.

Ce scandale politico-judiciaire doit cesser. Ainsi, quand la torture et l’humiliation sont tolérées, voire encouragées par les plus hautes autorités politiques, alors même qu’elles représentent une forme de violence insupportable, illégitime et indigne doivent être dénoncées par toutes formes de résistance. L’Etat qui doit représenter une garantie contre la sauvagerie, cautionne au contraire des traitements inhumains.

La torture représente donc un défi pour la conscience humaine en général et pour la pensée philosophique en particulier. Acte qui suscite la stupeur et provoque l’incrédulité, elle constitue également une expérience d’une telle intensité qu’elle en vient à condamner d’avance toute tentative d’explication, perçue comme un premier pas vers la justification comme en témoigne la rhétorique du pseudo Procureur Oko Ngakala adepte d’une justice de primate, folklorique aux antipodes des standards internationaux.

Entre indignation morale de résignation et acceptation passive par la coercition d’une politique confrontée à ses propres turpitudes il n’y a pas de place à l’acceptation des « stratégies discursives de légitimation de la torture et de l’humiliation. Nous mettrons un terme à ces pratiques pour réhabiliter la jouissance par tout congolais de la lettre et l’esprit des droits proclamés par la déclaration universelle des droits de l’homme.

La torture judiciaire a pour but de faire avouer un crime à un suspect, de formater positivement l’opinion publique à la culpabilité des inculpés ou des mis en examen — voire de lui extorquer les noms de ses éventuels complices — en lui infligeant, selon un processus précis, des sévices physiques très douloureux et insoutenables. Cet héritage du droit romain est à proscrire et a été universellement interdit par le droit international.

Oko Ngakala, une comète sortie de nulle part érigée par Denis Nguesso en procureur de la République. Militaire Mamadou aide soignant à l’hôpital militaire, un passage éclair à la Havane, devenu procureur par décret présidentiel, Oko Ngakala de par sa pratique procédurale judiciaire a une connaissance empirique du droit exempte de toute rigueur scientifique et instruit les dossiers par un tâtonnement sélectivement orienté. Cet apprenti juriste féticheur est la honte de la justice congolaise. Qu’il s’agisse de denis, de jean Dominique Okemba, de aimé Emmanuel Yoka, aucun de ces individus n’a le Bac. Aimé Emmanuel Yoka étant passé par le système de capacité et à l’issue de ses deux ans de capacité est rentré à Brazzaville après deux années passées dans une faculté de droit en France. Il a ensuite était nommé avocat. Son promotionnaire et ami Maitre Martin Bemba peut en témoigner. Je mets quiconque au défi de nous rapporter la preuve contraire.

a lui seul est un faiseur d’intellectuels et une université de contrefaçon dont le décret présidentiel de nomination sanctionne la fin du cursus. Cette académie politique ethnico-universitaire regorge de nombreux faux diplômés. Ces individus méprisent les intellectuels et le comble de cette frustration fut la destruction du système éducatif considéré comme un obstacle pour la conservation de ce pouvoir brutal, criminogène et liberticide.

L’impéritie du parquet de Brazzaville et le proxénétisme institutionnel sont tributaires de cette méthode de gestion des ressources humaines incultes en vigueur dans le système de nomination des autorités administratives et judiciaires au Congo Brazzaville. Le Parquet de Brazzaville inféodé et aux ordres de Denis foule aux pieds les règles élémentaires de la procédure pénale et de la présomption d’innocence

Le despotisme des sens constitue la source de la tyrannie. C’est l’union incompréhensible de la raison et de l’animalité, union sous-jacente à leur distinction, qui rend dérisoire l’autonomie. […] La vraie hétéronomie commence lorsque l’obéissance cesse d’être conscience obéissante, lorsqu’elle devient penchant. […] Que l’on puisse créer une âme d’esclave n’est pas seulement la plus poignante expérience de l’homme moderne, mais peut-être la réfutation même de la liberté humaine. La liberté humaine est essentiellement non héroïque. Que l’on puisse, par l’intimidation, par la torture et par l’humiliation briser la résistance absolue de la liberté jusque dans sa liberté de pensée est une œuvre vaine. L’homme a été crée libre et le restera in fine.

Vive la liberté

Sylvain SENDA