Retour sur le simulacre d’attaque d’hier à la maison d’arrêt de Brazzaville

L’attaque d’hier a la maison d’arrêt était un coup monté par les extrémistes de la Mpilacratie avec un commando constitué d’éléments de la Garde Républicaine (un de ses éléments ayant averti un proche travaillant a la maison d’arrêt des heures avant l’attaque).

Le but était de pousser J3M, Ntsourou et Paulin Makaya a sortir de leurs cellules dans cette confusion, afin de les abattre dehors. Le Saint Esprit les a inspiré et tous ces 3 leaders politiques n’ont pas bougé de leur cellule pendant les tirs et l’évasion de 200 prisonniers.

Cette obscure affaire témoigne que Denis Sassou Nguesso est prêt à faire couler le sang des leaders politiques ayant l’onction du Peuple, après son humiliation mondiale aux USA.

Les Congolais accepteront – ils qu’à cause d’un dictateur fou qui s’est fait humilié et expulsé des USA comme un vagabond, que de nouveaux assassinats politiques « majeurs » aient lieu au Congo, après ceux de Marien Ngouabi, Alphonse Massamba – Débat et Émile Biayenda, dans des scénarios de complots similaires ? A chacun de prendre ses responsabilités pour Sauver le Congo !