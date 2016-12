Fausse mutinerie à la maison d’arrêt de Brazzaville: 3 morts pour rien

Le pouvoir de Brazzaville dont l’activité principale demeure le sacrifice humain a une fois de plus fait couler le sang des autres. Trois morts pour rien, 3 morts pour enfoncer encore plus l’opposant Paulin Makaya.

André Oko Ngakala le procureur de la République, chantre du régime de Brazzaville, monte une fois de plus sur ses ergots afin de cracher son venin.

Sur le même thème