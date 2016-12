Pourquoi Sassou Nguesso s’empresse-t-il à rencontrer Donald Trump

L’agitation manifestée par Sassou pour rencontrer le nouveau président américain élu n’est pas, comme le dit le communiqué de Firmin Ayessa, pour discuter des questions internationales, notamment sur la Libye. Ils ont tous les deux du temps pour ça.

Trump prépare actuellement son investiture, donc pas le temps. Non. Sassou est très inquiet depuis que Trump a nommé Rex Tillerson au poste de Secrétaire d’Etat. Et il a raison de s’inquiéter car là où il y’a le pétrole, les Américains sont impitoyables.

Rex Tillerson est une vielle connaissance de Sassou avec qui ils ont eu un contentieux pétrolier à la fin des années 80. Ce sont les ingénieurs d’Exxon, la plus grande compagnie pétrolière au monde dont Rex Tillerson est le PDG, qui avaient réalisé la prospection, puis la découverte des immenses gisements dans le permis Moho.

Alors qu’Exxon attendait logiquement que le gouvernement congolais lui attribue le permis d’exploitation, Sassou avait roulé les Américains, en confiant le fameux permis d’exploitation à Elf racheté par Total.

Les Américains étaient repartis sans rien dire. Depuis, Rex Tillerson attend Sassou au tournant. Est-ce que l’heure de la revanche a sonné ?

Nous ne serons pas étonné que Sassou cherche à reprendre langue avec Rex Tillerson en passant par son boss Donald Trump afin d’établir un climat plus apaisé. Il faut battre le fer quand il est chaud.

La suite de ce feuilleton nous en dira un peu plus car, on peut faire confiance à la presse américaine. Elle cherchera à creuser pourquoi Sassou s’empresse à rencontrer Trump alors qu’il n’y a pas urgence.

To nzéla kaka, Attendons seulement !