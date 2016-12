Un militaire dégoupille une grenade après une dispute avec sa femme

La scène s’est passée le samedi 3 décembre 2016, vers 21h, au quartier Petit-chose, à proximité de l’Ecole primaire 18 mars 1977, à Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville. Un adjudant de la Force publique en colère, après une dispute avec sa femme qui s’est enfouie, a pris une grenade dans sa chambre et l’a dégoupillée dans la cour de leur domicile, où ils sont locataires.

Heureusement, un locataire comme lui, qui avait suivi l’action, est intervenu et d’un coup de pied, a balancé la grenade qui est allée finalement échouer dans une parcelle voisine où elle a explosé, détruisant en partie une maison et quelques appareils électroniques. Dieu merci, personne n’a été touché par le projectile qui, en explosant, a assourdi le quartier comme une foudre.

Le militaire, âgé de 45 ans et père de 4 enfants, décrit comme un individu très violent et irascible, a été maîtrisé et conduit au commissariat de police du quartier. Tout indique que l’infortuné voulait se suicider. On signale, par ailleurs, que ses collègues de corps militaire, informés, ont perquisitionné son domicile et récupéré un pistolet automatique, un P.m.k et d’autres grenades.