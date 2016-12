Pour Basile Obongui, Hugues Ngouelondélé doit être sanctionné

Le livre du maire de Brazzaville, intitulé «Faire la politique autrement»,continue de diviser les camarades membres du P.c.t (Parti congolais du travail). Il y a ceux qui l’approuvent et ceux qui pensent que l’auteur n’a pas respecté la discipline du parti. Invité du journal dominical de Radio-Congo, à 7h, en qualité de directeur général du Centre congolais du commerce extérieur, Basile Obongui, qui est aussi membre du P.c.t, estime que le camarade Hugues Ngouélondélé a commis un acte punissable par les statuts du parti.

«En tant que membre du P.c.t qui n’est pas allé au P.c.t en 2011, eux ils sont venus en 2011, je le condamne dans la procédure. Il est membre du comité central. Il lui revenait de prendre sa réflexion et la remettre à la structure à laquelle il appartient. Un camarade comme ça, on ne peut pas le sanctionner, parce que c’est l’enfant de…, c’est le neveu de…, c’est le frère de…. On ne va pas avancer. Il a commis un acte qui est punissable par les statuts de notre parti, on le sanctionne, d’abord, après il reviendra à la raison. Parce qu’il n’a pas suivi la procédure. Tant qu’il n’y a pas de sanction, on va toujours arriver à ça», a-t-il déclaré.