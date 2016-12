Convoitise de terres congolaises: mobile caché de la guerre du Pool ?

La Chine, tout comme les nouveaux pays émergents, prévoit toujours une clause réservée à l’agriculture dans tous les contrats de coopération qu’elle signe avec les pays africains. Cette politique est calquée sur le modèle américain et européen pour la nouvelle conquête de l’Afrique. Agissant à travers leurs multinationales, Américains et Européens visaient en 2010, l’acquisition de 20 millions d’hectares des terres africaines (cf. le centre d’études et de prospectives française). Certains pays Africains ont déjà commencé à liquider leurs terres. C’est le cas de Madagascar (803.000 hectares), Ethiopie (600.000), Ghana (160.000). La Cote d’Ivoire est en train de changer sa constitution pour arracher les terres des mains des propriétaires fonciers. Banques et organisations ont été mises à contribution pour mener à bien cette politique de spoliation de l’Afrique. Pour ce faire, les Américains ont investi pour la cause15 milliard de dollars : l’objectif acquérir le maximum de terres arables en Afrique. Une chose est certaine, d’ici à 2040, le foncier ou la terre sera la matièrepremièrela plus convoitée du monde. Les Puissances financières veulent les terres africaines afin de s’assurer depuis la base, de la fourniture ininterrompue des matières premières agricoles.

Le Congo traverse une crise économique sans précédent ; et le gouvernement qui cherche l’argent partout, et par tous les moyens n’a pas d’autres choix que de liquider les terres congolaises en se soumettant aux exigences des bailleurs de fonds internationaux. C’est dans ce sens qu’il faudra comprendre d’une part l’acharnement cruel de l’armée congolais contre les civiles du Pool, et d’autre part le silence de grande puissances et des organisations internationales devant les massacres inédits qui se perpétuent et perdurent dans ce département. Il faut vider au maximum le Pool pour faire place aux multinationales occidentales et chinoises. Mais le Pool ne sera pas la dernière cible de cette politique du gouvernement congolais et du capital international. Après viendront la Bouenza, le Niari et la Lékoumou. Le Nord serajusque-là épargné à cause de son non accès directau port, mais ce ne sera que pour un court temps.

Dans la réalité, le gouvernement congolaiss’appuie sur la théorie coloniale « de terres vacantes sans maître» qui appartiennent à celui qui les met en valeur. Cette théorie est une forme déguisée d’expropriation des populations de leurs terres avec l’appui de certains hommes politiques du Pool dont le gouvernement entend tromper la vigilance en les nommant chef d’institutions de l’Etat. Une fois le Pool vidé ou réduit de sa population, le gouvernement pourra allouer ses terres sous forme de concession aux multinationales.

Abbé Brice Ruffieux Bahouamio