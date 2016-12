C’est certainement le début de la fin pour celui qui s’affiche comme le porte-parole de la jeunesse congolaise depuis plusieurs décennies: Guy Serge Mbouala photographié dans un hôtel à Brazzaville d’une part et pris en flagrant délit de déclarations explosives sur le pouvoir et la famille Sassou d’autre part dans une bande sonore qui va provoquer des secousses sismiques à Brazza.

Son mentor, Denis Christel Sassou dont les ambitions présidentielles sont connues de tous les congolais va devoir faire avec ce coup dur, qui va certainement ulcérer plus d’un du côté de Mpila.

Guy Mbouala, un « boucantier » des temps modernes qui fait des révélations explosives

Ces images de Guy Mbouala (que nous ne publions pas par respect de notre code éthique) seraient authentiques et ne sont en réalité que la partie visible de l’iceberg car notre rédaction détient des écoutes qui pourraient provoquer un séisme jamais connu au sein du pouvoir et de la Famille Sassou…

Communément appelé Guivano alias « Mosendzi na bleu » , pour sa réputation sulfureuse et ses goûts immodérés pour la vie nocturne, Guy Mbouala est né en 1962, il occupe aujourd’hui la présidence d’honneur de l’Amicale Internationale Nouvelle Vision, une association arrachée à coups de centaines de millions de francs CFA par la main noire de Kiki Le Pétrolier.

Guivano, est connu dans tous les hôtels de Kinshasa tant ses allers et venues sont connues des noctambules de la capitale Congolaise. Il ne se passe pas un week-end sans qu’il ne traverse le fleuve Congo pour rejoindre son ami, un proxénète reconnu à Kinshasa, en la personne de Coco Rubenga. C’est ce dernier qui lui organise des soirées arrosées dans les boîtes de nuit de la RDC en compagnies de jeunes filles dont les âges ne dépassent pas pour la plupart la vingtaine. Guy Serge Mbouala dont le nouveau valet n’est autre que Ngakosso Vhos, fils d’un ancien ministre des finances, rêve de mobiliser la jeunesse congolaise pour Kiki le pétrolier, au risque de diviser profondément la famille de ce dernier car il n’hésite pas à dire haut et fort que la famille Sassou ne lui servira qu’à s’enrichir.

Escroqueries à tout va, et chèques sans provisions

URBACONGO est la société qu’on connait à Guy Mbouala, il dit à qui veut l’entendre être propriétaire de 300 panneaux publicitaires au Congo. Mais selon nos investigations, le matériel utilisé par URBACONGO serait en réalité le fruit de l’acquisition de matériels durant la campagne de Denis Sassou Nguesso pour la présidentielle de 2009. Ni matériels, ni véhicules n’appartiennent à Guy Mbouala. Mieux encore,pour le compte de ses folles soirées kinoises Guy Mbouala louchait dans la marmite de la société au point de se faire payer en cash auprès des annonceurs. De nombreuses manœuvres de décaissements sans justification sont constatées à la trésorerie de cette structure. Une situation qui fut à la base du départ pour le moins forcé de l’homme d’Affaires M. Zinatti qu’il a menacé de tuer si ce dernier ne quittait pas le Congo.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’homme est un As des chèques sans provisions, et des prêts qu’il ne sait visiblement pas rembourser. La Banque BGFI en a fait la malheureuse expérience puisqu’il y a contracté un près de 230.000.000CFA sans la moindre envie de remboursement. Idem pour la Banque de l’habitat, Ecobank et UBA. À chaque fois il mettait en avant sa proximité avec la famille Sassou.

S’il existe bien quelqu’un qui vit et survit au crochet de la famille Sassou c’est bel et bien Guy Mbouala, alias Guivano.

Avec ses photos dans un hôtel brazzavillois, et ses propos explosifs sur bande audio, dont nous avons copie et que nous diffuserons sous peu, nul doute que celui qui a pour ambition de mobiliser la jeunesse pour Christel Sassou Nguesso est très mal parti, tant il met son mentor dans une situation alambiquée.

Lors de l’éclatement de la récente et rocambolesque affaire de l’amicale internationale notre publication avait démontré les manœuvres d’argent qui sous-tendaient cette opération, mais plusieurs voix n’avaient pas cru en nous. Avec cette nouvelle révélation que nous publions, l’évidence du transfert de Guy Mbouala, Hydevert Mouagni, Rock Akindou et Serge Tchikou à coups de centaines de millions de francs par des mains occultes, devient incontestable. Nous en avons désormais les preuves palpables et irréfutables que nous mettrons à la disposition de nos lecteurs durant les prochains jours.

Ce qui est tout le moins inquiétant c’est que Denis Christel Sassou, du haut de ses ambitions affichées puissent imaginer un seul instant confier le destin de la jeunesse congolaise à ces personnes ci-dessus citées qui n’ont jamais été des modèles de réussite du fait de leurs parcours et de leurs vies personnelles.

Si à 50 ans passées, Guy Mbouala qui se dit toujours jeune n’a même pas construit une maison au Congo, ses intentions pour sortir la jeunesse congolaise de la précarité deviennent une simple vue de l’esprit.

Alexis Makiadi