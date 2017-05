Tentative d’enlèvement et d’assassinat du Général Jean Marie Michel MOKOKO et du Colonel Marcel NTSOUROU dans la nuit du 2 au 3 novembre 2016 à la maison d’arrêt de Brazzaville

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2016, un complot ourdi contre le Général J3M et le Colonel Marcel NTSOUROU par le Commandant Destin OBA-APOUNOU et ses commanditaires venait d’être déjoué.

Sous la grande pluie qui s’est abattue la nuit du 2 au 3 novembre sur Brazzaville, le Commandant OBA-APOUNOU va profiter de ce moment particulier où la météo était très mauvaise, surtout de l’absence de son adjoint, Monsieur Sylvert OKANDZE, surveillant général de ladite maison d’arrêt, pour remplacer les cadenas des portes des cellules de J3M et du Colonel NTSOUROU. Malheureusement pour ce jeune Commandant, l’initiative pour le moins suspecte n’a pas échappé à la vigilance citoyenne des geôliers de faction, conscients du fait qu’on les rendrait responsables du forfait que Monsieur OBA-APOUNOU s’apprêtait à perpétrer contre le Général J3M et le Colonel NTSOUROU.

Après être saisi de la situation par le biais des personnes de bonne foi, Monsieur Sylvert OKANDZE a menacé son Directeur d’en référer à la tutelle pour dénoncer cet acte extrêmement grave qui n’obéit de moins aux principes de la gestion pénitentiaire par lequel il ne voudrait pas être complice.

Démasqué comme un cafard bien enfariné, le Commandant OBA-APOUNOU n’avait d’autre choix que de remettre en place les cadenas officiels des deux cellules en présence du surveillant général et des geôliers de service. Dans ce contexte, les questions que tout le monde se poserait, c’est de savoir pourquoi le Commandement OBA-APOUNOU a tenté de changer les cadenas des cellules de ces deux officiers valeureux des FAC ? Et sur instruction de qui ? Et pour quel dessein ?

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire que ce jeune officier dont le seul mérite semble être le patronyme qu’il porte, a été affecté à la maison d’arrêt pour être la main qui exécutera la sale besogne contre ces deux grands officiers que monsieur 8% aimerait faire taire définitivement. D’autant, monsieur OBA-APOUNOU a avoué à huis clos que c’est sur instructions de Jean Dominique OKEMBA et NDENGUET qu’il a changé les cadenas.

A ce titre, nous attirons l’attention de la Gendarmerie Nationale qui a la charge d’assurer la sécurité de ces lieux et prenons à témoin les communautés nationale et internationale ainsi que les ONG des droits de l’homme sur ce qui pourrait arriver de fâcheux au Général MOKOKO et au Colonel NTSOUROU.

Alphonse ONANGA