Le budget 2017 du Congo ne réserve rien de spécial pour le bien-être des Congolais

Est-ce que le régime Sassou est-il réellement préoccupé par les mauvaises conditions de vie, la pauvreté, la misère et la précarité, auxquelles le peuple est confronté aujourd’hui ? Cette question n’arrête pas de donner quotidiennement du tournis aux Congolais. Ils sont nombreux ceux-là qui désirent connaître comment le budget 2017 va contribuer à l’amélioration, tant soit peu, de leur bien-être ?

Comme on l’a appris par les médias publics, le projet de budget de l’Etat exercice 2017, de la nouvelle République, adopté le vendredi 30 septembre 2016 dernier, par le conseil des ministres, est arrêté à 1.680 milliards de francs CFA (2,56 milliards d’euros). La loi de finances de 2017 accuse donc une baisse de 27%, par rapport aux 2. 333 milliards de francs CFA, inscrits pour 2016. Ce budget 2016, revu à la baisse, avait été d’abord fixé à 2. 333 milliards de francs CFA, avant d’être ramené enfin à 2 121 milliards de F CFA à la mi-juin 2016.

Ce n’est aujourd’hui un secret pour personne. La baisse de la production pétrolière est attendue en 2017 à hauteur de 93,5 millions de barils contre un objectif de 94,125 millions de barils qui était encore visé pour 2016 dans le budget rectificatif de mi-juin. Les recettes sont estimées à 476 milliards contre 544 milliards de francs CFA pour 2016. Dans ce budget, il est prévu, soi-disant, une croissance de l’économie de +3,4% en 2017, contre +2,6% en 2016. Le budget 2017 qui est également très tributaire des exports d’hydrocarbures, ne connaîtra aucun embellissement. Et, ils sont nombreux tous ceux des Congolais qui veulent savoir comment cette fameuse croissance +3,4%, va-t-elle impacter sur leurs conditions de vie ? On sait aujourd’hui que les traditionnelles difficultés dont souffle le peuple, se sont accélérées de plus bel en 2016. La promesse du gouvernement de garantir l’amélioration des conditions de vie des Congolais et d’assurer leur bien-être à travers ce budget 2017 n’est d’une véritable mascarade, comme d’habitude.

Déjà M Sassou, a qualifié la période que traverse le pays actuellement, de «période très difficile». Le budget 2017 est le premier budget de Sassou, après sa réélection contestée, pour un troisième mandat présidentiel. L’année prochaine, le gouvernement risquerait, à n’en point douter, de ne plus faire face à certaines charges financières avec la recrudescence des tensions financières et sociales qui sont déjà perceptibles actuellement. L’exécution du budget exercice 2016, déficitaire, peut être évaluée à 15%, selon des experts en finances. D’autres, par contre, parlent dans ce cadre d’un véritable fiasco. Ce qui pousse les Congolais à croire fermement que le budget 2017 sera comme celle de 2016.

En témoignent les difficultés liées au paiement des retraités de la CRF, un véritable chemin de la croix. On peut aussi citer les difficultés rencontrées entretemps par le gouvernement pour éponger, vis-à-vis des enseignants de l’Université Marien Ngouabi, une subvention de 900 millions de francs CFA concernant le deuxième trimestre 2016.s Sans oublier aussi les deux trimestres de bourses qui étaient restées jusque-là impayés aux étudiants de cette université. Il faut également relever les difficultés éprouvées actuellement par le gouvernement pour payer correctement les hommes d’affaires nationaux et étrangers. Des économistes nationaux et étrangers tirent déjà la sonnette d’alarme sur les difficultés persistantes que rencontrera le Congo l’année prochaine.

N’en déplaise à quelques esprits malins, griots du pouvoir, qui commencent à agiter les Congolais sur une éventuelle réduction du train de vie de l’État. Là encore, c’est une autre manipulation de nos compatriotes par le régime. Est-ce que le gouvernement de la nouvelle République a-t-il besoin de la publicité pour bien faire ? D’ailleurs, aucun parmi les membres du clan Sassou ou des autres milliardaires du pouvoir n’est prêt à sacrifier un seul centime pour garantir l’amélioration des conditions de vie des Congolais !

Mais de quelle réduction du train de vie de l’État peut-on parler concernant le régime Sassou, pour l’année prochaine ? Aucun Congolais ne peut croire à des telles balivernes. Il est aujourd’hui difficile de faire encore avaler à nos compatriotes des promesses fallacieuses, comme au temps du mono où les slogans, comme «Vivre dur aujourd’hui, pour mieux vivre demain», «Mobiliser le peuple sur la base de ses propres intérêts», étaient suivis aveuglement. Actuellement, plusieurs dignitaires, milliardaires, maîtres des écuries sont suivis de près ou de loin par les nombreuses ONG nationales et internationales oeuvrant pour les droits de l’homme, contre la corruption ou le blanchiment de l’argent sale, qualifiés par elle, comme de gros «démolisseurs» de l’économie congolaise.

Et le peuple congolais le sait très bien. Ces dignitaires véreux et leurs acolytes occidentaux ont pris, depuis belle lurette, la sale habitude de piller, en toute impunité, les richesses du pays à travers des projets bidon. L’affaire de la société Asperbras en dit long. C’est au mois août 2016 dernier que le maffieux José Mauricio Caldeira, directeur financier de la société Asperbras, au Congo-Brazzaville, le partenaire de José Veiga au Brésil, José Mauricio Caldeira, a été arrêté à Buenos, en Argentine.

Il apparaît clairement aujourd’hui que les faucons du pouvoir encouragent des contrats bidon et maffieux qui permettent à des hommes d’affaires occidentaux maffieux de détourner des milliards de francs CFA, inscrits dans le budget d’investissement de l’Etat. Ce n’est un mystère pour qui que ce soit, les faucons du pouvoir qui s’adonnent allégrement à des malversations financières et leurs acolytes occidentaux, sont ni plus, ni moins, que des criminels, comme le disent les ONG nationales et internationales des droits de l’homme et luttant contre la corruption et le blanchiment de l’argent sale.

Si de gros investissements sont faits dans le but d’enrichir les faucons du pouvoir Sassou, complices de faux opérateurs économiques étrangers escrocs, à quoi de bon les Congolais peuvent-ils s’attendre ?

Pire, pendant que le peuple congolais crève de faim, meure par manque, parfois, d’un petit médicament, comme le paracétamol, à cause de la misère et la pauvreté grandissante, une poignée de milliardaires au pouvoir, leurs familles et leurs amis, ne s’amusent-ils pas à jeter quotidiennement la nourriture dans leurs poubelles ? «Rien ne changera» tant que les mêmes continueront à gouverner ce pays. Les Congolais savent déjà que le budget exercice 2017 ne leur sera pas profitable. Tant qu’ils auront toujours le pouvoir, tout sera à eux, et rien pour le peuple, qui est confronté à la misère, la pauvreté et la précarité. Le peuple congolais qui est actuellement sacrifié à l’autel de la cupidité et de l’égoïsme qui obnubilent une minorité de milliardaires au pouvoir.

Cécilia MASHITA ZONZI